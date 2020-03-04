Manavgat’ta 8 Mart etkinlikleri iptal edildi

Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: "Türkçe çok zengin bir dil"

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Manavgat Belediyesi, Manavgat'ta 8 Mart Pazar günü yapılacak olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini İdlib'ten gelen şehit haberleri üzerine iptal etti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dilerken, "Ülkemizin başı sağ olsun" dedi.

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