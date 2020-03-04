Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’a 10 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Fredy’in savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahovic ile Welinton hareketlenirken, Welinton topu elle önüne aldı. VAR’ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topu elle müdahale eden Welinton’a kırmızı kart gösterdi.

66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Fredy’in şutu üstten auta gitti.

75. dakikada Sinan Gümüş’ün pasıyla altı pas içinde topla buluşan Ersan Gülüm’ün vuruşu üstten auta gitti.

89. dakikada Podolski’nin uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leschuk’un sert şutunu kaleci çeldi.

90+2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Salih Uçan’ın ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde Fernandes'in vuruşunda top ağlara gitti. 01



Stat: Antalya

Hakemler: Alper Ulusoy x, Cevdet Kömürcüoğlu x, İbrahim Bozbey x

Antalyaspor: Ferhat Kaplan x, Salih Dursun xx (Blanco Leschuk dk. 78 x), Ersan Adem Gülüm x, Celutska x, Eren Albayrak x, N’dinga x, Ufuk Akyol x, Fredy x, Sinan Gümüş xx, Mukairu x (Amilton dk. 46 x), Jahovic x (Podolski dk. 64 x)

Yedekler: Boffin, Doğukan Sinik, Kudriashov, Chico, Harun Alpsoy, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, N’sakala xx, Caulker xx (Welinton dk. 47 x), Tzavellas xx, Onur Bulut xx, Ceygun Gülselam xx, Siopis x (Bakasetas dk. 18 xx), Salih Uçan xxx, Fernandes xxx, Efecan Karaca xxx, Cisse xx (Bammou dk. 90 ?)

Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Fernandes (dk. 90+2) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Welinton (dk. 64) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Salih Uçan, Nsakala, Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor), Mukaıru, Eren Albayrak, N’dinga (Antalyaspor)

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