Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1

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Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Salih Dursun (Dk.78 Gustavo Blanco), Ersan Gülüm, Celustka, Eren Albayrak, Ndinga, Ufuk Akyol, Fredy, Sinan Gümüş, Jahoviç (Dk.65 Podolski), Mukairu (Dk.46 Amilton)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Onur Bulut, Caulker (Dk.46 Welinton), Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Siopis (Dk.18 Bakasetas), Efecan, Salih Uçan, Fernandes, Cisse (Dk.90 Bammou)

GOL: Dk.90+2 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

KIRMIZI KART: Dk.64 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Mukairu, Eren Albayrak, Ndinga (Fraport-TAV Antalyasypor) Salih Uçan, Nsakala, Onur Bulut (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın son 26 dakikasını 10 kişi tamamlayan Aytemiz Alanyaspor, 7 dakikalık uzatmanın ikinci dakikasında attığı golle maçı 1-0 kazandı.

9´uncu dakikada Antalyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Cisse´nin vuruşu kaleci Ferhat´ın müdahale ile yan ağlarda kaldı.

22´nci dakikada Antalyaspor ceza alanı dışından, kaleyi tam karşıdan gören noktada, Efecan´ın pasında Salih Uçan´ın şutu az farkla auta gitti.

30´uncu dakikada Fernandes´in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

32´nci dakikada Jahoviç´in pasında, ceza alanı dışından Fredy´nin şutu üstten az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 kapandı.

64´üncü dakikada Antalyasporlu Fredy´nin savunmanın arkasına attığı uzun topa Jahoviç ile savunma oyuncusu Welinton hareketlendi. VAR´ın uyarısıyla hakem Alper Ulusoy, pozisyonu inceledikten sonra topa elle müdahale eden Welinton´a kırmızı kart gösterdi.

74´üncü dakikada ceza alanı içinde Sinan Gümüş´ün korner çizgisine yakın noktadan geriye çıkardığı topa Ersan Gülüm´ün gelişine vuruşu üstten auta gitti.

88´inci dakikada Fernandes´in pasında sağ çaprazda topla buluşan ve rakip ceza alanına giren Efecan´ın vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

89´uncu dakikada Podolski´nin uzun pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Gustavo Blanco´nun vuruşu kaleciden döndü.

90+2´nci dakikada Alanyaspor serbest atış kullandı. Salih Uçan´ın ceza sahası altı pas üzerine yaptığı ortaya Fernandes´in vuruşu ağlara gitti: 0-1.

Aytemiz Alanyaspor maçı 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-03-04 23:02:43



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