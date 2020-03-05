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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat

DHA

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, LÖSEV'in hiçbir zaman sokakta dolaşıp, herhangi bir şey satıp para ya da bağış toplamadığını belirterek, "Son dönemde vakfın adını kullanarak bu şekilde para toplayanların sayısı çoğaldı. Bu tamamen dolandırıcılık" dedi.

(Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, LÖSEV'in hiçbir zaman sokakta dolaşıp, herhangi bir şey satıp para ya da bağış toplamadığını belirterek, "Son dönemde vakfın adını kullanarak bu şekilde para toplayanların sayısı çoğaldı. Bu tamamen dolandırıcılık" dedi.
LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, 1998 yılında lösemili çocuklar için kurulan LÖSEV hakkında bilgi verdi. Günümüzde artık yaş ayırt etmeksizin lösemili ve tüm onkoloji hastalarına maddi ve manevi destek verdiklerini anlatan Özcan, Türkiye'de 40 bin, Akdeniz Bölgesi'nde 5 bin, Batı Akdeniz'de ise bin 500 hastaya yardımcı olduklarını söyledi. 2000 yılında lösemili çocukların annelerine 'Anne Meslek Atölyeleri' açtıklarını hatırlatan Füsun Emecan Özcan, annelerin kendini geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkardığını belirtti. Özcan, ürünlerin satışı için de 'LSV Dükkan'ları açarak LÖSEV'e kayıtlı hastalara destek olunduğunu anlattı. Çeşitli yollarla LÖSEV'e bağış yapılabileceğini anlatan Özcan, sokakta vakfın adını kullanarak para toplayan dolandırıcılara kaşı vatandaşları uyardı.
EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLER 'LSV DÜKKAN'LARDA
Türkiye'de birçok şehirde 'LSV Dükkan' adı altında annelerin el emeği, göz nuru binlerce ürünün mağazalarda satışa sunulduğunu anlatan Füsun Emecan Özcan, "LSV Dükkanlar LÖSEV'in kendi dükkanlarıdır. Ayrıca 'www.lsvdukkan.com' adresinden hayırseverler ürünlere ulaşarak satın alabilir. Bu ürünlerin satışından elde edilen kaynak da çocukların tedavi hizmetlerinde kullanılıyor. Dolayısıyla bir annenin, bir kadının yaptığı bu ürünlerin yine bir çocuğa gidecek olması bizim için çok anlamlı bir çalışma" dedi.
LÖSEV'E DESTEK OLABİLİRSİNİZ
LÖSEV'e çeşitli yollardan bağış yapılabileceğini anlatan Füsun Emecan Özcan, bağış yapmak isteyen herkesin 3406'ya boş bir mesaj atarak da LÖSEV'e bağışta bulunabileceğini söyledi. Özcan, ?Bugün 40 bin hastaya ve onların imkanları kısıtlı ailelerine destek götüren bir vakıf olarak yardım ettiğimiz çok büyük bir kitle var. Zincir mağazalarda gördükleri LÖSEV kumbaralarına özel olarak bağış yapabilirler ya da dükkanlarına LÖSEV kumbaralarını koyarak bizlere destek olabilirler. LSV Dükkanlarda özel zamanlar için hazırlanan çelenk yaptırabilirler" diye konuştu.
'LÖSEV KAPI KAPI DOLAŞARAK PARA TOPLAMAZ'
Son dönemde LÖSEV adı altında çok sayıda bağış toplayan dolandırıcı olduğunu aktaran Füsun Emecan Özcan, ?LÖSEV hiçbir zaman sokakta dolaşıp, herhangi bir şey satıp para ya da bağış toplamaz. Kabahatler Kanununa göre bu tamamen dolandırıcılıktır. Halkımızı bu noktada uyarıyoruz. Kanser ve lösemiyi bahane ederek para isteyenlere karşı uyarmış olalım. LÖSEV kapı kapı dolaşarak para toplamaz. Bunlar LÖSEV'e bağlı kişiler değil. Bunların örgütlü çete olması da muhtemel. O yüzden halkımızın bu kişilere itibar etmemesi, emniyet güçlerinden de destek alarak ihbar etmelerini öneriyoruz. Çünkü bizim ulusal bankalarda sadece LÖSEV diyerek ulaşabileceğiniz hesaplarımız var. Buradan 1 TL bağış yapsanız bile LÖSEV'e kayıtlı lösemili ve tüm kanser hastalarına umut olabilirsiniz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-05 09:50:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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