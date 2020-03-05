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Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat

DHA

Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BATI Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) iki aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8'lik artışla 316 milyon 110 bin dolara yükseldi. İhracatta, tarım sektörü 151 milyon dolarla ilk sırayı alırken, en fazla ihracat yapılan ülke ise 28.4 milyon dolarla Çin oldu.
Antalya, Isparta, Burdur illerini kapsayan BAİB, iki aylık ihracat rakamlarını açıkladı. İhracata sektörler açısından bakıldığında, tarım sektörü yüzde 17.8'lik büyümeyle 151 milyon dolarla ilk sırada, sanayi sektörü yüzde 11.7 düşüş ve 102.3 milyon dolarla ikinci, madencilik ise yüzde 5.5 oranındaki düşüş ve 62.8 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
TARIM SEKTÖRÜNDE İLK SIRADA YAŞ MEYVE VE SEBZE
Tarım sektöründe ilk sırayı yüzde 21.5 artış ve 102 milyon dolarla yaş meyve sebze ihracatı aldı. Yüzde 22 artış ve 25.8 milyon dolarla ağaç ve orman ürünleri ikinci, 16.5 milyon dolarla hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar üçüncü oldu.
SANAYİ MAMULLERİ 68.5 MİLYON DOLAR
Sanayi sektöründe, sanayi mamulleri yüzde 12.3 düşüş ve 68.5 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ikinci yüzde 15.6 düşüşle 25.6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Üçüncü demir ve demir dışı metaller yüzde 60'a yakın düşüşle 13.7 milyon dolarda kaldı.
SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİNDE REKOR ARTIŞ
Sanayi sektöründe en dikkat çekici artış, savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. Yüzde 416'lık rekor artışla, ihracat geliri 12.4 milyon dolara yükseldi. Makine ve aksamları 9.1 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 8.4 milyon dolar, tekstil ürünleri, deri ve halı toplamı 8.1 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 5.6 milyon dolarla dikkat çeken sektörler oldu.
İŞLENMİŞ MERMER ARTTI, HAM PLAKA DÜŞTÜ
Özellikle mermer ihracatı açısından büyük önem taşıyan Çin'de koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin görülmeye başladığı madencilik sektöründe, ilk sırayı yüzde 3 düşüş ve 26.4 milyon dolarla mermer ham plakalar alırken, yüzde 17 artış ve 17 milyon dolarla işlenmiş mermer takip etti. Ferrokrom ihracatı 11.3 milyon dolar, değerli maden ve mücevherat sektörü yüzde 109 artış ile 4.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ÜRÜN LİDERİ DOMATES
İhracatta ürün bazlı yapılan değerlendirmede ise ilk sırayı domates aldı. İki ayda domates ihracatı, yüzde 12.6 artışla 34 milyon 680 bin dolar gelir sağladı. Biber yüzde 10.7 artış ve 22.7 milyon dolar, nar yüzde 17 artış ve 10.9 milyon dolar, salatalık yüzde 36 artış ve 9.7 milyon dolar, turunçgiller yüzde 63 artış ve 6.9 milyon dolar, kabak yüzde 19 artış ve 5.1 milyon dolar, ay çiçeği tohumu 12 milyon dolar ile önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor.
ÇİN İLK SIRADA
İhracatta ülkeler sıralamasında ilk sırada Çin yer alıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.6 düşüş yaşanan Çin ihracatı 28.4 milyon dolar oldu. İkinci Rusya Federasyonu'na yüzde 22.5'lik artışla 25.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. Üçüncü Ukrayna'ya, yüzde 60'a yakın artışla 20.5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER
En çok ihracat yapılan diğer ülkeler şöyle:
"Almanya yüzde 12 artış, 18.8 milyon dolar. Romanya yüzde 7.6 artış, 14.3 milyon dolar. Kazakistan yüzde 300 artış, 12.6 milyon dolar. Suudi Arabistan yüzde 63 artış, 12.5 milyon dolar. Özbekistan yüzde 47 düşüş, 11.3 milyon dolar. Bulgaristan yüzde 19 düşüş, 11 milyon dolar. İsviçre yüzde 793 artış, 9.4 milyon dolar. İtalya yüzde 21 düşüş 9.2 milyon dolar. Hollanda yüzde 3 artış, 9 milyon dolar. ABD yüzde 18.5 düşüş, 8.7 milyon dolar. İngiltere yüzde 2.5 artış, 7.7 milyon dolar. İspanya yüzde 57 düşüş, 6.9 milyon dolar. Kanada yüzde 91 artış, 5.7 milyon dolar. Fransa yüzde 22 düşüş 4.7 milyon dolar. Beyaz Rusya yüzde 109 artış, 4.5 milyon dolar. Belçika yüzde 35 artış, 4.2 milyon dolar.
Antalya Serbest Bölge'den ise iki ayda yüzde 290 artışla 6 milyon 945 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
BAİB'in şubat ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.3'lük artış göstererek, 151 milyon dolar oldu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2020-03-05 10:35:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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