Kepez’den 2 okula 106 ağaç

Kepez Belediyesi, ‘Yeşil Seferberliği’ kapsamında TOBB Fen Lisesi ve 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesine zeytin, portakal ve Antalya’ya özgü 106 ağaç dikti. Anıtsal nitelikte ağaçlarında toprakla buluşturulduğu Ağaç Dikme Töreninde konuşan Başkan Hakan Tütüncü, “Bu güzel şehrimizi daha çok yeşillendireceğiz” dedi.

Kepez’in her noktasını zeytin, portakal ve Antalya’ya özgü ağaçlarla donatan Kepez Belediyesi, Yeşil Seferberliği kapsamında sürdürdüğü çalışmalarını okul bahçelerine de taşıyor. Okul bahçelerini de yeşil dokuyla buluşturan Kepez Belediyesi, TOBB Fen Lisesi ve 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçesine zeytin, portakal ve Antalya’ya özgü 106 adet ağaç dikti. TOBB Fen Lisesinde düzenlenen ağaç dikim törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Başkan Tütüncü, Kepez Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini dile getirerek, “Gelecek kuşakları çok daha iyi bir biçimde yetiştirmek, Türkiye'nin yarınlarına sizler gibi aydınlık gençlerle damga vurmak istiyoruz. Bundan dolayı eğitim bizim için çok önemli" diye konuştu.

“Belediye başkanı olduğum ilk günden itibaren benim en büyük meselem Kepez’in güzel eğitim kurumları ile buluşması ve bu eğitim kurumlarında güzel bir eğitim ortamının var olmasıydı. Bunun için büyük bir çabayı, üstün bir gayreti hep birlikte, gösterdik. Geldiğimiz nokta da Kepez, artık eğitim noktasında göreve geldiğimiz günle mukayese edilemeyecek kadar çok önemli mesafeler kat etti. Hedeflerimizin bir tanesi de bölgemizdeki sosyal bilimler lisesi gibi, fen bilimleri lisesi gibi güzel proje okullarının var olmasıydı. Nitelikli Anadolu Liselerinin eğitim hayatına heyecanla devam etmesi en önemli önceliklerimizdendi. Son derece özel programlar uygulayan ve bölgemizin gençlerinin beklentilerine de cevap vererek, sektöre de hareket kazandıracak meslek eğitimini de gerçekleştirmekti. Gayret ettik, çalıştık. Bu hedeflerin hepsine ulaştık" ifadelerini kullandı.



"Yaşadığımız her yer yemyeşil olacak"

2019 yılından itibaren çok daha geniş bir kapsamda yeşil seferberliği başlattıklarını hatırlatan Tütüncü, “Bu yeşil seferberliğinde ki amacımız nedir biliyor musunuz? Yaşadığımız her yeri yemyeşil bir hale getirmek. Hedefimiz, okul bahçelerimizi, kamu binalarımızı, yollarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, hayatın içerisinde kullandığımız her alanı daha yeşil hale getirmek. Çok daha çevreci, insan ruhuna, insan doğasına, çok daha farklı bir güzellik katacak bir şehri meydana getirmek. Yeşil Seferberliği ile okul bahçelerimizi de yeşillendiriyoruz. Okul bahçelerimizi öğrencilerimizle birlikte ağaçlandırıyoruz. Bir okul, okulun öğrencileriyle birlikte büyür. Öğrencilerimizle beraber diktiğimiz ağaçlar onlarla birlikte büyüyecek ve serpilecek. Geleceğe onlarda sizinle birlikte ulaşacak" ifadelerinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından TOBB Fen Lisesi’nin bahçesinde oluşturulan 5 bin metre karelik alana portakal, zeytin ve Antalya’ya özgü 100 adet ağaç dikildi. TOBB Fen Lisesi’nin ardından 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi’ne de giden Başkan Tütüncü, lisenin bahçesinde oluşturulan BioTematik 75 Park Alanına da öğrencilerle birlikte anıtsal nitelikte 2 zeytin ve 4 portakal ağacı dikti. Başkan Tütüncü, Yeşil seferberliği kapsamında düzenlenen ağaç dikim törenine katılan her iki okulun öğrencilerine de teşekkür ederek, “Bu ağaçlar sizlerle birlikte büyüyecek ve serpilecek” dedi.

