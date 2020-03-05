Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi

DHA

Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan tutuklu sanık Cem Kaya'nın, Azmi Çiçen (36) olduğu Eskişehir'de yaşayan gerçek Cem Kaya'nın suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Mahkemede de 'Cem Kaya' olduğunda ısrar eden sanığın gerçek kimliği parmak izi ve nüfus kaydı incelemesiyle kesinlik kazandı. 
Antalya Otobüs Terminali'nde geçen yıl 19 Kasım günü polis tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden 'Cem Kaya' adına kayıtlı kimlik çıktı. Üzerindeki sigara paketi ile ayakkabısında uyuşturucu bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'GERÇEK CEM KAYA BENİM'
Ancak bu süreçte, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 'Cem Kaya' adlı kişi, tutuklanan kişinin üzerinden çıkan kimlik bilgilerinin kendisine ait olduğunu bildirerek, suç duyurusunda bulundu. Cem Kaya, şikayet dilekçesinde, "Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyorum. 31 Ocak tarihinde sağlık ocağına gittim. Verilen ilacı almak için eczaneye gittiğimde, kaydımın kapalı olduğu söylendi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na gittim. Orada da tutuklu ve hükümlü olduğumu öğrendim. Bu duruma anlam veremedim. Uzun süredir kimlik bilgilerimi kullanan birileri tarafından mağdur edilmiştim. İstanbul'da üzerime şirket kurulmuş. İzmir ve Eskişehir'de tombala dükkanı açmışlar. Bunların vergi cezaları bile bana geldi. Adıma senet vermişler. Türkiye'nin birçok mahkemesinde bu nedenle hakkımda açılmış davalar var. İcra dairelerine gidip, geliyorum. Şu an Antalya'da benim adımla cezaevinde bulunup, beni mağdur eden şahıstan şikayetçiyim" dedi.
'CEM KAYA' OLDUĞU KONUSUNDA ISRAR ETTİ
Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz haftalarda hakim karşısına çıkan tutuklu sanık ise Cem Kaya olduğu yönünde ısrar etti. Mahkeme heyetinin gerçek adını açıklamasını istemesi üzerine de "Denizli Devlet Demiryolları'nda çalışıyorum. Uyuşturucu bağımlısıyım. Ancak Denizli'de uyuşturucu bulamadığım için Antalya'ya geldim. Uyuşturucuyu aldım ve Denizli'ye dönmek üzereyken polis yakaladı. Eskişehir'den hakkımda suç duyurusunda bulunan ve gerçek Cem Kaya'nın kendisini olduğunu söyleyen kişinin iddialarını kabul etmiyorum. Gerçek Cem Kaya benim. Bu kişi hasımlarım olabilir" dedi. Ardından da kardeşi ile çocuklarının adını sıraladı. 
GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme heyeti, gerçek Cem Kaya'nın belirlenmesi için Eskişehir Odunpazarı Nüfus Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına ve parmak izi dahil kriminal çalışma yapılmasına karar verdi. Yapılan incelemeler sonunda da gerçek Cem Kaya'nın Eskişehir'de olduğu, halen Antalya'da cezaevinde bulunan sanığın ise Azmi Çiçen olduğu ortaya çıktı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevindeki Azmi Çiçen için yeni bir iddianame hazırladı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Azmi Çiçen mevcut dosya kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yargılanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2020-03-05 11:14:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
Kepez’den 2 okula 106 ağaç
YEREL HABERLER Kepez’den 2 okula 106 ağaç
Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
(Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı
YEREL HABERLER Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip ...
(Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan ...
Serik'te İdlib şehitlerine destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Serik'te İdlib şehitlerine destek yürüyüşü
(Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Kadına şiddet hikayeleri 'Susma'da
YEREL HABERLER Kadına şiddet hikayeleri 'Susma'da
LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat
YEREL HABERLER LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat
Kaş’taki sazlık yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Kaş’taki sazlık yangını söndürüldü
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Tuna: "En olumsuz şeydi gol yemek" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: "1-0 kaybetmek turu geçmemize engel değil"
YEREL HABERLER Tuna: "En olumsuz şeydi gol yemek" Antalyaspor Teknik ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 0-1
(Görüntülü) Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sazlık alanda çıkan yangın seraları ...
Bulut: "Kazandığımız için mutluyuz" Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "10 kişi kalmamıza rağmen golü bulduk, bundan daha da mutluyum" "İstediğimiz güzel bir sonuç oldu"
YEREL HABERLER Bulut: "Kazandığımız için mutluyuz" Aytemiz ...
(Görüntülü) Engelli oğlu için ödenen bakım parası geri istenen anneye iyi haber - YENİDEN
YEREL HABERLER (Görüntülü) Engelli oğlu için ödenen bakım parası ...
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (EK ...
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...
Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti
YEREL HABERLER Sazlık alanda çıkan yangın seraları tehdit etti
Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor: 0 - Aytemiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X