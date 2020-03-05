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15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı

DHA

15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da, 45 dosyadan kesinleşmiş 15 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan ve cezaevi firarisi olduğu belirtilen eski avukat D.Y., polis operasyonuyla yakalandı. Eşi ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği tespit edilen D.Y. hakkında mahkemece uzaklaştırma kararı verildiği, ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hükümlü tutuklunun kaçması', 'zimmet', 'dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma', 'borçlunun ödeme şartını ihlal' başta olmak üzere toplam 45 dosyadan 15 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y.'nin, Serik'e bağlı Belek Mahallesi'nde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.Y.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen D.Y.'nin eski avukat olduğu ve barodan ihraç edildiği ayrıca eşi E.Y. ile çocuklarını sürekli darbedip, ölümle tehdit ettiği, bu nedenle Antalya 1. Aile Mahkemesi'nce hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı verildiği, ailesinin de korumaya alındığı ortaya çıktı. Polisteki ifadesinin ardından D.Y., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-05 11:23:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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