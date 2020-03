Küçük mucitlerin büyük yolculuğu

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) başlayan robotikkodlama eğitiminde küçük mucitlerin yazılımlar, kodlar, devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılarla çalışıp hayallerini önce tasarıma sonrasında birer ürüne dönüştüreceği 10 haftalık yolculukları başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2016–2017 eğitim yılında destek eğitim kurs merkezlerinde başladığı ve elektronik, tasarım, robotik ve kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sisteminde yeni dönem zenginleşen içeriğiyle ASSİM’de başladı. Paylaşmayı, yeteneği, deneyimi temel alan eğitim sistemiyle Muratpaşa’da 816 yaş arası öğrenciler bilgisayar programları, elektronik devreler, sensörler, 3 boyutlu yazıcılar ve robotlarla çalışacak, tasarımlar yapıp onları birer ürüne dönüştürecek.

Her dönemin 10 hafta devam edeceği kursun ilk dönemine 400 öğrenci kabul edildi. Ücretsiz olan eğitimlerde sınıflar 20 öğrenciden oluşurken dersler, haftada bir gün 2 saat olarak gerçekleştiriliyor. Muratpaşa Belediyesi’nin 15 öğretmeni tarafından verilen eğitimlerde her dönem robotik turnuvası ve festivalle sona erecek.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ASSİM’de devam eden kursun Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerinde gerçekleşen eğitimlerin bir üst düzeyi olduğunu söyledi. Amaçlarının ilkokul döneminden başlayarak 21’inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyleri yetiştirmek olduğunu belirten Uysal, “Çocuklarımızın özgüveni yüksek, eleştirel düşünen, yenilikçi bireyler olmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.



Küçük mucitler anlatıyor

ASSİM’deki kursların ilk dönem öğrencilerinden Fatma Gül Özpınar ve İlköğretim Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ege Karadere, eğitimlerde şu an için mantık yürütme, algoritma, robotik kodlama gibi kavramları öğrendiklerini söyledi. Küçük mucit, bu aşamada bluetooth ve bağlantılar kurarak araçları hareket ettirebildiklerini, komutlar verdiklerini anlatırken Atatürk Ortaokulu 7’inci sınıf öğrencisi Efe Karataş ise bu kurs sayesinde robotik ve kodlamayla tanıştığını söyledi. Güzeloba Ortaokulu’ndan 11 yaşındaki Eyman Nalçakar ise evinde tasarladığı oyun projesinin daha da geliştirmek için kursa geldiğini söyledi.

