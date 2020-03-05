(Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi düşündüm-ARŞİV

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi düşündüm-ARŞİV

DHA

(Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi düşündüm-ARŞİV

Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm
ANTALYA'da elinde kurusıkı tabancayla özel bir banka şubesine girip içerideki erkek çalışanları rehin alan ve polis tarafından ikna edilen Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev hakkındaki iddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Jamoliddin Orzıev, tüm parasını Erol T. isimli kişiye kaptırdığını, ardından girdiği dar boğazdan böbreğini satarak kurtulmayı ve sonrasında intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.
Olay, geçen yıl 17 Aralık günü saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Şube boşaltılırken, içeride güvenlik görevlisi ve çaycı kaldı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı. Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, Özbekistan uyruklu Jamoliddin Orzıev'i bir saat sonra ikna etti ve gözaltına aldı.
'ELİNDE SİLAHINI GÖRDÜM'
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'işyerinde silahla yağmaya teşebbüs' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 
Şikayetçi sıfatıyla iddianamede ifadesine başvurulan banka yetkilisi Nigar Y., içeride hareketlilik yaşandığını belirterek, "Bir şahsın güvenlik görevlimizin silahını aldığını öğrendim. Bunun üzerine polisi aradım. Polis gelmeden şahıs tarafından dışarıya çıkarıldık. Çıkarken şüpheli şahsın önünde bir çanta ve elinde silah gördüm. Ayrıca, şahsın bel kısmında bant ile sarılı bomba görünümlü düzeneği fark ettim" dedi. 
'BENDEN PARA TALEP ETMEDİ'
Banka güvenlik görevlisi Gürkan Y. ise, kapşonlu ve sırt çantalı birinin banka şubesine girdiğini söyleyerek, şunları anlattı:
"Sıra alma makinesinin önünde dururken bir anda bana döndü. Montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer düzeneği göstererek, belinden silahını çıkardı. Silahı sağ omzuma dayayarak, oturmamı istedi. Ben de oturdum. Şüpheli bu sırada üzerimdeki silahı aldı. Silahı alırken de 'ben kimseye zarar vermek istemiyorum' diyerek elindeki notu uzattı ve okumamı istedi. Notta, dolandırıldığını, kötü birisi ve terörist olmadığını, emniyet müdürü, belediye başkanı, vali, hakim, savcı vb kişilerle görüşmek istediğini, olay yerine gelmesini istediği yazıyordu. Şahıs sonrasında beni yüzüstü yere yatırdı. Ben bu sırada kendisine yardımcı olacağımı, bayanları ve çalışanları çıkartmasını istedim. Bunun üzerine şüpheli silahı personele doğrultarak gişe asistanı Fatih N. dışındakilerin çıkabileceğini söyledi. Sonra şüphelinin talimatıyla kapıyı kapattım. Ne istediğini sorduğumda, gelen yetkililere söyleyeceğini belirtti. Ardından Fatih N.'yi yanına çağırarak elindeki kağıda emniyet müdürü ve belediye başkanının adını yazdırarak 'bunlar buraya gelecek' dedi. Bir süre sonra da içeriye emniyet müdürlüğü personeli girdi ve şahsı ikna etti. Şüpheli benden para talep etmedi. Sadece silahımı gasp etti. Bu nedenle şikayetçiyim."
Mağdur sıfatıyla ifade veren bankanın müşteri danışmanı ve gişe asistanı Fatih N. de tanımadığı bir şahsın banka şubesini girdiğini belirterek, güvenlik görevlisi Gürkan Y.'nin ifadesi doğrultusunda beyanda bulundu. 
'GERÇEK SİLAH EDİNEMEDİM'
Hakkında 11 yıl 4 ay ile 19 yıl 8 ay arasında hapis cezası istenen tutuklu Jamoliddin Orzıev (41) ise ifadesinde, daha önceden dolandırıldığını öne sürerek, şikayetçi olması ve yasal girişimlerde bulunmasına rağmen hakkını alamadığını söyledi. Ekonomik olarak zor durumda kaldığını ve senini duyurmak için böyle bir eylem gerçekleştirdiğini belirten Orzıev, şunları söyledi:
"Yatırım yapmak amacıyla Özbekistan'dan getirdiğim parayı Erol T. isimli kişiye kaptırdım. Erol T. hakkında yaptığım tüm yasal girişimler sonuçsuz kaldı. Ekonomik dar boğaza girdim. Bu dar boğazdan çıkmak için Hindistanlı bir şahısla telefonla temasa geçerek böbreğimi satma konusunda anlaşmıştım. 400 bin dolar gönderecekti. Hatta parayı gönderdiğine dair makbuz da gönderdi. Para eşimin hesabına gelecekti. Ancak para gelmedi. Ben de bu dünyada herkesin yalancı, dolandırıcı olduğunu düşündüm ve söz konusu olayı yapmaya karar verdim. Bu bankada eşimin hesabı olduğu için de burayı tercih ettim. Bankayı soyup, para almak gibi bir amacım yoktu. Olaydan önce gerçek bir silah edinemediğim için kurusıkı tabancayla eylemi yapmaya karar verdim. Güvenlik görevlisinin silahını da elimde gerçek silah olsun diye aldım. Ancak, bu silahla kimseye zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Yetkili birini bankaya çağırıp, onların aracılığıyla beni dolandıranları banka şubesine getirmeyi düşündüm. Onlar banka şubesine geldiğinde paralarımı alıp, bir kısmını eşimin hesabına yatıracaktım. Geri kalanını da Özbekistan'da borçlu olduğum kişilere gönderip, ardından intihar edecektim. Bu nedenle, olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum."
Duruşma önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-05 12:19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek silahlı eylemciye "Türkiye’de kanunlar böyle çalışmaz" deyince planı suya düştü Silahla ve bomba süsü verilmiş düzenekle bankaya girip güvenlik görevlisine "Kötü biri değilim" yazılı not verdi Antalya'da bankada silahlı eylemin iddianamesi hazırlandı Sanık J.O.: “Bankaya girdikten sonra belediye başkanı, emniyet müdürü, hakim ve benzeri kişileri, bankaya çağırıp onların aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin de oraya getirilmesini sağlamak istedim" "Olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum. Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı, o yüzden bu bankayı tercih ettim" Bankanın güvenlik görevlisi: “Bir anda bana dönerek montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer bir şey gösterdi”
YEREL HABERLER Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek ...
ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
YEREL HABERLER ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
(Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası ...
AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
YEREL HABERLER AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk operasyonu Atın kopan kuyruğuna saç kaynakla yeni kuyruk yapıldı
YEREL HABERLER Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk ...
Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet
Küçük mucitlerin büyük yolculuğu
YEREL HABERLER Küçük mucitlerin büyük yolculuğu
15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı
Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal
YEREL HABERLER Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal
Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi
YEREL HABERLER Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle ...
Murat Süğlün: "Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak"
YEREL HABERLER Murat Süğlün: "Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak"
45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı Şüphelinin eşinin şiddet ihbarı üzerine polis harekete geçti
YEREL HABERLER 45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat ...
Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
Kepez’den 2 okula 106 ağaç
YEREL HABERLER Kepez’den 2 okula 106 ağaç
Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
(Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı
YEREL HABERLER Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip ...
(Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan ...
Serik'te İdlib şehitlerine destek yürüyüşü
YEREL HABERLER Serik'te İdlib şehitlerine destek yürüyüşü
(Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER Gazipaşa, ithal muzu bitiriyor
Kadına şiddet hikayeleri 'Susma'da
YEREL HABERLER Kadına şiddet hikayeleri 'Susma'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X