Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir doktor 'ilaç yazma' tartışması yaşadığı hastadan şikayetçi oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu doktor ile hasta arasında uzlaşma sağladı. Uzlaşmaya göre şüpheli 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtma' şartıyla yargılanmaktan kurtuldu.

Olay, geçen aylarda Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki Borsa Semt Polikliniği'nde meydana geldi. Hasta E.Ö. ile görevli doktor N.V.A. arasında 'ilaç yazma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Doktor N.V.A., kendisini "Sen kimsin? Nerelisin? Onu söyle bana. Seni bu koltukta oturtacağımı mı sanıyorsun? Bu iş burada bitmez" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle E.Ö. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili E.Ö. hakkında başlatılan soruşturma dosyası, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Uzlaştırmacı Gülsüm Himtaş'ın irtibata geçtiği taraflar anlaşabileceklerini bildirdi.

Şüpheli, şikayetçi doktorun, 'sağlık çalışanlarını tehdit etmeme' sözü ve üç kamu hastanesinde çocuklara 'balon dağıtması' şartını kabul etti. Yazılı olarak sağlık çalışanlarını tehdit etmeyeceğini belirten E.Ö, üç devlet hastanesinde 08.0016.00 saatlerinde 30'ar balonu çocuklara dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-03-05 12:29:33



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