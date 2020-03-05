10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı

İHA

10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Kepez’de 8 kişiye daha elektronik hasta yatağı veren Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan 2019’dan bu yana hasta yatağı yardımı yaptığı kişi sayısı 544’e ulaştı.
İhtiyaç sahibi vatandaşların taleplerinin karşılanması noktasında son derece hassas davranan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri gelen talepler sonrası yaptığı incelemenin ardından 19 ilçede elektronik hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor. Hasta yatakları teslim edilen vatandaşlar ve yakınları büyük mutluluk yaşıyor. Kemer İlçesi Göynük Mahallesi’nde yüksek tansiyona bağlı felç geçiren ve yatağa bağlı yaşayan 71 yaşındaki Refik Kaplan’a Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı yardımı yapıldı.

"Eşim güvende olacak"
Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi’nde yaşayan 77 yaşındaki Eşemen Karaöz’e de hasta yatağı teslim edildi. Belindeki kırık nedeniyle yaklaşık 3 yıldır yatağa bağlı yaşayan Karaöz, konforlu bir yatağa kavuştuğu için sevinç yaşadı. Kumluca’nın Kasapçayırı Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Arif Ata’ya hasta yatağı yardımında bulundu. Eşi Aynur Ata, “Eşim 2 yıldır yatağa bağlı olarak yaşıyor. Kanepeden sürekli düştüğü için yanından ayrılamıyordum. Ev işlerimi yapamıyordum. Bu yatak sayesinde eşimin güvende olduğunu bileceğim. ” diye konuştu.
Korkuteli Taşkesiği Mahallesi’nde ikamet eden solunum destek cihazına bağlı Süleyman Korkut’a da hasta yatağı verildi. Hasta yatağının çok kullanışlı ve rahat olduğunu söyleyen Korkut, daha önceki tahta yatakta sırtlarının yara oluştuğunu, bütün vücudunun ağrıdığını belirterek, mutluluğunu dile getirdi.

Demre ve Finike de 3 kişiye yatak
Büyükşehir Belediyesi Finike ve Demre’de de ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Finike Turunçova Mahallesi’nde 58 yaşındaki felçli Veli Duman’a hasta yatağını teslim etti. Finike Hasyurt Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Mükerrem Atakan'a da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Demre ilçesi Alakent Mahallesi’nde ikamet eden 71 yaşındaki felçli Hörü Soydan’a da Büyükşehir ekipleri tarafından elektronik hasta yatağı teslim edildi.
Kepez İlçesi’nde Bir ay yoğum bakımda tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilecek olan Hayati Kara’ya da hasta yatağı yardımında bulunuldu. Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan Hayati Kara’nın ağabeyi Sefa Kara, “Doktorlar, hastamızın konforlu ve rahat edebileceği bir hasta yatağında yatması gerektiğini söylediler. Büyükşehir Belediyesi’ni arayıp hasta yatağı ihtiyacımız olduğumuz söyledik. Sağ olsunlar bir telefon ile yatağımızı bize ulaştırdılar. ” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Antalyaspor'da 4 eksik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor'da 4 eksik
Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
YEREL HABERLER Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm
YEREL HABERLER Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm
(Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi düşündüm-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi ...
Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek silahlı eylemciye "Türkiye’de kanunlar böyle çalışmaz" deyince planı suya düştü Silahla ve bomba süsü verilmiş düzenekle bankaya girip güvenlik görevlisine "Kötü biri değilim" yazılı not verdi Antalya'da bankada silahlı eylemin iddianamesi hazırlandı Sanık J.O.: “Bankaya girdikten sonra belediye başkanı, emniyet müdürü, hakim ve benzeri kişileri, bankaya çağırıp onların aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin de oraya getirilmesini sağlamak istedim" "Olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum. Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı, o yüzden bu bankayı tercih ettim" Bankanın güvenlik görevlisi: “Bir anda bana dönerek montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer bir şey gösterdi”
YEREL HABERLER Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek ...
ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
YEREL HABERLER ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
(Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası ...
AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
YEREL HABERLER AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk operasyonu Atın kopan kuyruğuna saç kaynakla yeni kuyruk yapıldı
YEREL HABERLER Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk ...
Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet
Küçük mucitlerin büyük yolculuğu
YEREL HABERLER Küçük mucitlerin büyük yolculuğu
15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapisle aranan eski avukat yakalandı
Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal
YEREL HABERLER Antalya'daki meclis başkanları toplantısı iptal
Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle cezaevine girdiği belirlendi
YEREL HABERLER Gercek Cem Kaya ortaya çıkınca sahte kimlikle ...
Murat Süğlün: "Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak"
YEREL HABERLER Murat Süğlün: "Antalyaspor bu yarışı bırakmayacak"
45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat yakalandı Şüphelinin eşinin şiddet ihbarı üzerine polis harekete geçti
YEREL HABERLER 45 ayrı suçtan 15 yıl cezası bulunan eski avukat ...
Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Ulutaş’tan Kaş’a yağlı güreş müjdesi
Kepez’den 2 okula 106 ağaç
YEREL HABERLER Kepez’den 2 okula 106 ağaç
Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin platonik aşığı, otomobilini yaktı
(Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gazipaşa muzu ithal muzu bitiriyor
Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'den 2 ayda 316 milyon dolarlık ihracat
Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip hamsi tava yaptı
YEREL HABERLER Minikler Karadeniz kültürüyle tanıştı, horon tepip ...
(Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan dolandırıcılara dikkat
YEREL HABERLER (Görüntülü) LÖSEV adıyla para toplayan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X