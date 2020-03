Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan Halil Bilgin'in kuyruğu kopan atına, diğer atlardan alınan kuyruk kılları ile yeni kuyruk yaptırdı. Yeni kuyruk, kuaför Fikret Kavurt tarafından birleştirilerek ata takılırken Bilgin, "O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

Korkuteli'ne bağlı Uzunoluk Mahallesi'nde yaşayan veteriner hekim Halil Bilgin, bakımını üstlendiği 3 rahvan attan birinin kısa süre önce kuyruğunun koptuğunu fark etti. 3 yaşındaki 'Asım' adlı atının kuyruğu koptuktan sonra psikolojisinin bozulduğunu fark eden Bilgin, çözüm aramaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonunda da yeni kuyruk yaptırmaya karar verdi. Arkadaşı olan kuaför Fikret Kavurt'tan yardım istedi. Halil Bilgin'in baktığı diğer iki attan alınan kıllar bir araya getirilerek, yaklaşık 2.5 saat süren 'kaynak' denilen yöntemle atın kuyruğuna takıldı.

'O DA KUYRUĞUNUN YAPILDIĞINI HİSSETTİ'

Halil Bilgin, "Bir akşam geldiğimde atın kuyruğunun kopmuş olduğunu gördüm. Moralim bozuldu ve atın da görselliği bozuldu. 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve önümüzde yaz olduğu için sinekler atı rahatsız edeceği için, kuyruğu olmadığı için at rahatsız olacak. Sonra düşündük bayanların saç ekleme ve kaynak yaptırdığı aklımıza geldi. Hemen Fikret Kavurt arkadaşım aklıma geldi. Hemen aradım ve atın kopan kuyruğunu anlattım. O da 'hemen gerekeni yaparız' dedi. İlk önce 'bana bir kuyruk getirin, deneyelim' dedi, kaynak tutup tutmayacağını. Diğer atlarımızdan kuyruk götürdük ve denedik, olabileceğini söyledi. Daha sonra diğer atlarımızdan seyreltilmiş şekilde kuyruk topladık. Kuaför Fikret Kavurt'a verdik. Arkadaşımız kuyrukları kaynatma işini yaptı. Eline emeğine sağlık, çok da güzel oldu. Bu kaynatma işi 2,5 saat sürdü. At çok hareketli olmasına rağmen hiç hareket etmedi. O da kuyruğunun yapıldığını hissetti. Gerçekten de ortaya çok güzel bir eser çıktı" dedi.

'2,5 SAAT UĞRAŞTIK VE YAPTIK'

Kuaför Fikret Kavurt da "Her insanda olduğu gibi bizde de hayvan sevgisi var. Kendim kadın kuaförü olduğum için sadece işimiz kadınlarla değil. Hayvanların da bu tarz işlere ihtiyacı olduğunu düşündüm. Halil Bey geldiğinde ne yapabilir, olur mu olmaz mı diye tedirginlik yaşadık. Dedim ki 'siz orijinal bir tay kuyruğu getirin bir bakayım, ben de bunların bir analizini ve hazırlığını yapayım' dedim. Gelene bir bakalım uyum sağlayacak mı diye düşündük. Sağ olsun, onlar da bir kuyruk getirdi. Ben de onun çalışmasını yaptım. Biliyorsunuz bayanlar görsel olarak her şeye çok önem verir. Dedik ki at için neden olmasın? Hayvanların da bu tarz şeylere ihtiyacı var. İşlemlerimi yaptık, sağ olsun tayımız da işlemler yapılırken, bizlere çok yardımcı oldu. O da kuyruk takıyor gibi hissetti. 2,5 saat uğraştık ve yaptık. Mutlu ettiğimize inanıyorum. Ben onun gözlerinden anlamıştım, duruşundan. Her şey çok güzel oldu hayvanları sevmek lazım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2020-03-05 12:40:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.