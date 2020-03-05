Uyuşturucu satıp, uykuda soydular



Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 20 liraya uyuşturucu sattıkları U.Y.'nin uyumasını fırsat bilip, cebindeki 900 lira ile cep telefonunu alan D.U.K. (24), A.K. (24) ve B.Y. (20) polis operasyonuyla yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde 3 Mart akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

U.Y., 20 lira karşılığında uyuşturucu satın aldı. Ardından da otomobiline geçip, uyuşturucuyu kullandı. Bu sırada uykuya daldı. U.Y.'ye uyuşturucu satan şüpheliler, cebindeki cüzdandan 900 lira ile cep telefonunu aldı.

Uyandığında soyulduğunu fark eden U.Y., polise şikayetçi oldu. Harekete geçen Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, D.U.K., A.K. ve B.Y. olduğunu belirledikleri şüphelileri gözaltına aldı. 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2020-03-05 12:58:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.