İthal muz yerli muzun fiyatını düşürdü Üreticiden 5-6 TL'ye alınan muzlar, sarartma depolarında işleniyor Depo işletmecileri, üreticiden aldıkları muzlardan kar edememekten şikayetçi Muz deposu işletmecileri tüketicinin yerli muza yönelmesini istedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yetişen yerli muz, bugünlerde piyasaya sürülen ithal muz nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. İthal muzun piyasaya girmesiyle fiyatların düştüğünü belirten üretici ve tüccarlar, yerli muzun ithal muzdan çok daha sağlıklı ve lezzetli olduğunu belirterek Türk halkını yerli muz tüketmeye davet etti.

Muz sarartma deposu işletmecisi Hayrettin Akgül, yerli muzun Türkiye’ye yetecek kapasitede üretildiğine dikkat çekti. Üretimin her geçen gün arttığını belirten Akgül, vatandaşın ithal muza yönelmesinin bir anlamı olmadığını söyledi.



Sağlık ve lezzet bakımından kat kat üstün

Yerli muzun sağlık ve lezzet yönünden ithal muzdan kat kat üstün olduğunu ifade eden Akgül, “Bugünlerde ithal muzun piyasaya girişi yerli muzu bayağı etkiledi. Türkiye'nin malı Türkiye'ye yetecek kapasitede, bunlara da gerek yok. Bu konudan hem üretici hem depocu sıkıntıda. Muzlarımız göz önünde. İthal muzla yarışacak kapasitedeyiz ama raf ömrü uzun diye ithal muzuna yöneliyorlar. Ne yazık ki ithal muzun lezzetinin bizim yerli muzun lezzetine yetişme şansı yok. İllaki marketlerde raf ömrü uzun diye ithal muza talep oluyor. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Markete vardığında bizim insanımız, muzu çillenmiş görünce ‘iyi değil’ diyerek almıyor. Halbuki yerli muzun tadı zaten o zaman ortaya çıkıyor. Bunları bilmeleri lazım” dedi.

İthal muzun piyasaya girmesiyle fiyatların düşüşe geçtiğini belirten Akgül, “Muzun fiyatı şu an tarlada 5.56 lira civarında. Bunun zaten bize 7080 kuruş masrafı var. Bağdan bahçeden kesip gelmesi, mazotu işçisi, yemesi, içmesi 7080 kuruş. Biz bunu üreticiden 56 TL'ye alıp depoya getiriyoruz. Bizim de bunun üzerine en az bir lira yazmamız lazım ki para kazanalım ama ne yazık ki şu günlerde o da olmuyor" diye konuştu.

Akgül, muz dalını göstererek, “Muzu görüyorsunuz. Bunun görüntü olarak ithal muzdan ayırt edemezsiniz. Bu Türkiye'de Gazipaşa'da üretilen muzumuz. Bu muzda aldığınız lezzeti ithal muzda bulamanıza imkan yok” şeklinde konuştu.

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