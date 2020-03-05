Başkan Böcek'ten 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya geliş mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Ulu Önder Atatürk 6 Mart 1930 tarihindeki ziyaretiyle onurlandırdığı şehrimiz için “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” demiş ve hayranlığını dile getirmiştir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Antalya’ya gelişinin 90. yıldönümünde kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek mesajında, "Milli Mücadelenin zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin vilayetlerini dolaşarak Anadolu insanıyla bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaşın kazanılmasında büyük emeği geçen Anadolu insanına şükranlarını iletmiş, bu ziyaretlerde milletine moral aşılamıştır. Ulu Önder Atatürk 6 Mart 1930 tarihindeki ziyaetiyle onurlandırdığı şehrimiz için “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir” demiş ve hayranlığını dile getirmiştir. Atatürk 6 Mart 1930’da Antalya’ya gelişinde büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanmıştır. Ata’mız Antalya’ya geldiği gün Kepez’den şehir merkezine kadar Antalya halkı, yolun iki tarafını doldurmuş, Türk Milletinin kurtarıcısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Ata’sına gönülden sevgilerini iletmiştir. Bugün bizler de Ata’mızın Antalya’ya gelişinin 90. yıldönümünü büyük bir gurur ve kıvanç içerisinde coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda, gösterdiği hedefe ulaşmak, şehrimizi daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Büyük Önder Atatürk’ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.

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