Davis Cup'ta kuralar çekildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Davis Cup'ta kuralar çekildi

DHA

Davis Cup'ta kuralar çekildi


Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),(DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenecek Davis Cup'ta kuralar çekildi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 6-7 Mart tarihinde yapılacak olan Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup play-off müsabakaları için gerçekleştirilen kura çekim törenine İsrail Tenis Federasyonu Başkanı Yoni Yarom, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, Başhakem Phil Evans ile her iki takımın oyuncuları katıldı.
Basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, İsrail milli takımını Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İki gün sürecek müsabakaların oldukça çekişmeli geçeceğine inandığını belirten Naibi, her iki takıma da başarı diledi.
Kura çekimini yapan Başhakem Phil Evans, Davis Cup'ın dünya tenisinin çok önemli bir organizasyonu olduğunu ve bu organizasyona 142 milletin katıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Başhakem Phil Evans tarafından kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonucunda; ilk gün teklerde Cem İlkel ile Daniel Cukierman, Altuğ Çelikbilek ile Ben Patael karşı karşıya gelecek. İkinci gün ise çiftlerde Yankı ErelSarp Arabigün ikilisiyle Daniel Cukierman Jonathan Erlich ikilisi, teklerde Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşacak oynayacak.
Toplantı sonunda her iki takım fotoğraf çektirdi ve birbirlerine başarı diledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kura çekiminden görüntüler
Oyunculardan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2020-03-05 14:11:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da denizde tarihi top mermileri bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da denizde tarihi top mermileri bulundu
Öğrencilere NASA’dan telekonferansla eğitim verildi
YEREL HABERLER Öğrencilere NASA’dan telekonferansla eğitim verildi
Antalya'da müşteriye yan bakma kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da müşteriye yan bakma kavgası: 1 ölü
(Görüntülü) Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini ...
ANİF2020 ile sezon öncesi iş imkanı
YEREL HABERLER ANİF2020 ile sezon öncesi iş imkanı
Başkan Böcek'ten 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya geliş mesajı
YEREL HABERLER Başkan Böcek'ten 6 Mart Atatürk'ün Antalya'ya geliş ...
Kepez’in U17 Takımından 5-0’lık galibiyet
YEREL HABERLER Kepez’in U17 Takımından 5-0’lık galibiyet
Kemer'de kaçak yapılaşmayla mücadele
YEREL HABERLER Kemer'de kaçak yapılaşmayla mücadele
Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması
YEREL HABERLER Büyükalan-Dereköy grup yolunda heyelan çalışması
Uyuşturucu satıp, uykuda soydular
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıp, uykuda soydular
İthal muz yerli muzun fiyatını düşürdü Üreticiden 5-6 TL'ye alınan muzlar, sarartma depolarında işleniyor Depo işletmecileri, üreticiden aldıkları muzlardan kar edememekten şikayetçi Muz deposu işletmecileri tüketicinin yerli muza yönelmesini istedi.
YEREL HABERLER İthal muz yerli muzun fiyatını düşürdü Üreticiden 5-6 ...
Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı
YEREL HABERLER Atının kopan kuyruğunun yerine yenisini yaptırdı
(Görüntülü) Antalyaspor'da 4 eksik
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalyaspor'da 4 eksik
Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
YEREL HABERLER Doktorla tartışan hastaya ibretlik ceza
Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm
YEREL HABERLER Özbek soyguncu: Kendimi öldürmeyi düşündüm
10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı
YEREL HABERLER 10 ayda 544 hastaya otomatik yatak yardımı yapıldı
(Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi düşündüm-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Özbek soyguncu Kendimi öldürmeyi ...
Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek silahlı eylemciye "Türkiye’de kanunlar böyle çalışmaz" deyince planı suya düştü Silahla ve bomba süsü verilmiş düzenekle bankaya girip güvenlik görevlisine "Kötü biri değilim" yazılı not verdi Antalya'da bankada silahlı eylemin iddianamesi hazırlandı Sanık J.O.: “Bankaya girdikten sonra belediye başkanı, emniyet müdürü, hakim ve benzeri kişileri, bankaya çağırıp onların aracılığıyla paramı dolandıran kişilerin de oraya getirilmesini sağlamak istedim" "Olaydan sonra kendimi öldürmeyi düşünüyordum. Bu bankada eşimin açılmış hesabı vardı, o yüzden bu bankayı tercih ettim" Bankanın güvenlik görevlisi: “Bir anda bana dönerek montunun ön kısmını açtı. Karın bölgesine sarılı vaziyette bantlanmış bomba düzeneğine benzer bir şey gösterdi”
YEREL HABERLER Polis, "Vali, belediye başkanı gelsin" diyen Özbek ...
ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
YEREL HABERLER ATB'de kişisel verilerin korunması anlatıldı
Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Turunç Masa'ya 9 bin 345 başvuru yapıldı
(Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 45 ayrı suçtan 15 yıl hapis cezası ...
AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
YEREL HABERLER AİBPA 7. Meclis Başkanları Zirvesi iptal edildi
Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk operasyonu Atın kopan kuyruğuna saç kaynakla yeni kuyruk yapıldı
YEREL HABERLER Kuyruğu kopan at için 2 buçuk saatlik yeni kuyruk ...
Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet
YEREL HABERLER Kepez’in küçük kızlar voleybol takımından galibiyet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X