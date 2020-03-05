Alanyaspor’da Rizespor mesaisi başladı

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Ligde pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Erol Bulut’un yönetiminde gerçekleşen idmana futbolcular ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra dar alanda çift kale maç yapan turuncuyeşilli ekip, antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Steven Caulker ve Siopis katılmazken, hafif sakatlığı bulunan Djalma Campos ise takımdan ayrı düz koşu ve yenileme çalışması yaptı. Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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