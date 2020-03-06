Ortaokulda bakanlık destekli drama sınıfı açıldı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde eğitim veren Akalan Ortaokulunda drama sınıfı açıldı. Okulun Türkçe öğretmeni ve Drama Atölyesi Proje Koordinatörü Mustafa Selman Meral’ın hazırladığı proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Antalya genelinde destek verilen 4 okuldan biri olan Akalan Ortaokulu, aldıkları destek sonrası kullanılmayan bir sınıfı drama atölyesine çevirdi. Baştan aşağı yenilenen sınıfta öğrenciler tiyatro, pandomim, halk oyunları gibi etkinliklerde yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

Gazipaşa Kaymakamı Cemil Öztürk ve protokol mensupları, drama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış kurdelesini kesen Öztürk, “Drama sınıfımızı açmak için bir araya geldik. Arkadaşlar drama sınıfı açaklarını söyleyip bizi davet edince çok mutlu oldum. Bir okulda normal matematik, Türkçe, İngilizce, fen bilimleri olacak ama bir dramanın olmuş olması, müziğin olmuş olması, sporun olmuş olması benim için çok daha anlamlı. Okulumuza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Sınıfın açılışının ardından öğrenciler tiyatro, pandomim ve halk dansları gösterilerini protokol mensupları için sergiledi.

Tiyatro grubunda bulunan ortaokul öğrencilerinden Fatma Pelin Kaya, ilçede tiyatro ve sinema salonu bulunmadığı için kendi tiyatro salonlarını kendilerinin yaptığını söyledi. Kaya, “Öğretmen ve öğrencilerin yardımıyla okulumuzda kullanılmayan bir sınıfı, drama sınıfına çevirdik” dedi.

Öğrenci Beyzanur Değirmenci de drama sınıfını çok sevdiğini belirterek, “Gösteriler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Öğretmenlerimizin de yardımıyla drama sınıfımızı yaptık. Daha önce drama oynamıştık ama sınıfta biraz zor oluyordu. Şimdi artık drama sınıfında yapıcaz etkinlikleri” diye konuştu.

Proje koordinatörü Mustafa Selman Meral ise şunları söyledi:

“Bu proje kapsamında gençlik spor Bakanlığının desteklediği, ‘Gençlik Projeleri Destekleme Projeleri’ adı altında bir proje. Biz bu projeyi ilk dönem yazdık. Bakanlığımız takdir etti. Çok az sayıda proje kabul ediliyor. İlçemizde kabul edilen tek proje bu. Bu kapsamda sınıfımızın birini komple boşalttık. Kaplamalarından, perdelerine, boyasına varıncaya kadar sıfırdan drama konseptiyle bir sınıf oluşturduk. Bunu oluşturma amacımız öğrencilerimizin bugün performans ve grup performanslarını daha güzel etkili bir ortamda sunmalarını istiyoruz. Bu amaçla bunu yaptık. Artık sınıflarda değil de kendileri için hazırlanmış, ayakkabılarını çıkararak girebilecekleri, yerlerdeki puflara oturabilecekleri bir sınıfları var. Bu anlamda mutluyuz. Drama çok farklı bir konsept. Dramada çocukların arasında eşitlik seviyesi yakalanıyor. Zaten bizim projemizin adında da özgüven ve empati için drama atölyesi şeklinde çıktık piyasaya. Özgüven çocuğun kendine gelişimini güvenini ifade ediyor, empati ise kendisi gibi olmayan insanlarla bir olarak hareket etmeyi sağlıyor. Drama da tam anlamıyla bunu veriyor.”

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