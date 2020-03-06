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(Görüntülü) 8 aylık hamile Döndü Usta, sanayiden kopamıyor

DHA

(Görüntülü) 8 aylık hamile Döndü Usta, sanayiden kopamıyor

ANTALYA'da, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Döndü Aslan (33), otomobilin hem şanzımanını değiştiriyor, hem de aracın tüm arızasını tespit edebiliyor. Sanayinin aranan ustaları arasında yer alan Döndü Aslan, 8 aylık hamile olmasına rağmen işinin başından ayrılmıyor. Hamileliğinin kendisini zorlamadığını söyleyen Aslan, kadınların her durumda, her zorluğun üstesinden gelebileceğini vurguladı.
?Asıl mesleği denizcilik olan Döndü Aslan, 11 yıl yat kaptanı olarak çalıştı. Denizdeki düzensiz hayattan sıkılan Aslan, karada çalışmaya karar verdi ve bir firmada oto tamircisi olarak çalışan eşi Serdar Aslan'a (40) işlerinde yardımcı olmaya başladı. 12 bin kişinin çalıştığı Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 3 yıl önce oto tamir dükkanı açan Döndü Aslan, eşi Serdar Aslan'la hem hayat, hem de iş arkadaşı oldu. Aslan, geçmişte denizcilikte öğrendiği makine bilgisini, dükkanında araçların bakımını yaparak tekrar uygulamaya başladı. İlk olarak araçların bakımını yaptıktan sonra şanzımanını da değiştirmeye başlayan Döndü Aslan, kendini geliştirerek artık tüm araçların arızalarını tespit eder hale geldi. Bu işi sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabileceğini gösteren Aslan, 8 aylık hamile olmasına rağmen işlerinin başından ayrılmıyor. Doğuma sayılı günler kaldığını anlatan Döndü Aslan, doğacak oğluna 'Deniz Alp' ismini vereceğini, dükkana artık minik yeni bir çırak geleceğini söyledi.
'KADIN OLARAK HER ŞEYİN ÜSTESİNDEN GELEBİLİRİZ'
İşe ilk başladığı sıralarda zorluklar yaşadığını anlatan Döndü Aslan, asla pes etmediğini, her zaman kendini geliştirdiğini anlattı. Aslan, "Çok çaba sarf edip, emek harcayıp iş konusunda kendimi geliştirdim. 8 aylık hamile olmama rağmen işime devam ediyorum. Hamileliğim işime bir sorun teşkil etmiyor. Zor şartlar altında çalışıyor olabiliriz, ama kadın olarak her zaman üstesinden gelebiliriz. Eşim iş yerinde bazen hamile olduğumu unutuyor ama akşam eve gittiğimizde hiçbir zaman yardımlarını esirgemiyor. Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktur" dedi.
SANAYİNİN ARANAN USTASI
Akdeniz Sanayi Sitesi'nde artık aranan usta olduğunu anlatan Döndü Aslan, "Araçların önce balatalarının bakımını yapmaya başlamıştım, sonrasında şanzıman indirmeye başladım. Şimdi de araçların arızalarını bile tespit edebiliyorum. Yolda kalan müşterilerin çoğu arızalarının neden kaynaklandığını öğrenmek için beni arıyor. Kendimi geliştirmiş durumdayım. İşe gelmediğim zamanlarda bile müşteriler 'Döndü Usta nerede?' diyerek beni soruyor" diye konuştu.
'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Dükkanda eşiyle birlikte uyum içinde çalıştıklarını belirten Serdar Aslan, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Eşim hamile olmasına rağmen işlerine hala devam ediyor. Onunla gurur duyuyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-06 10:05:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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