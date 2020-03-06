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(Görüntülü) Kesme çiçekte koronavirüs korkusu

DHA

(Görüntülü) Kesme çiçekte koronavirüs korkusu

 
8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Antalya'dan Avrupa ve Balkan ülkelerine, 80 milyon dal çiçek ihraç edilirken, üreticiler dünyayı saran koronavirüs nedeniyle satışlarının düşeceğinden endişeli olduklarını söyledi.
Turizm kenti Antalya, kesme çiçek sektörüyle hem iç piyasaya, hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, Avrupa ve Balkan ülkelerinin yanı sıra Türki Cumhuriyetler'in de çiçek tedarikçisi olmayı sürdürüyor. 2020 yılı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 60 milyon dal çiçekle ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandıran çiçekçilerin 'ikinci bayram' olarak nitelendirdikleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hazırlıkları da tamamlandı. Kadınlar Günü için 80 milyon dal çiçek ihraç edildi. Bu ihracatın girdisi de 10 milyon dolar oldu. 
Kesme çiçek sektöründe çalışanların tek endişesi ise koronavirüs. İhracatlar iyi gitse de salgının yayıldığı ülkelerde sokağa çıkmayan insanlar, çiçek de almıyor bu da satışları büyük oranda etkiliyor. Çiçekçiler, koronavirüsün kısa süre içinde satışları etkileyeceğini belirtiyor.
'KORONAVİRÜS NEDENİYLE SOKAĞA ÇIKMAYANLAR, ÇİÇEK ALAMAYACAK'
Antalya'dan başta Hollanda olmak üzere 30'a yakın ülkeye çiçek gönderdiklerini ve sektör olarak şu anda iyi bir durumda olduklarını ifade eden Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter, tek endişelerinin koronavirüs olduğunu söyledi. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Avrupa'da insanların sokağa çıkamadığını ve bu nedenle çiçek satışında büyük bir düşüş olacağını da tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Yeter, "Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler'e çiçek gönderdik. Sevkiyatlar bitti. Birkaç gün sonra kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 80 milyon dal çiçek 10 milyon dolar döviz girdisi oldu. Çiçeklerimiz sokaklarda, AVM'lerde satılıyor. Önümüzdeki günler bizi biraz korkutuyor. Gitgide yayılan virüs nedeniyle 'Acaba yarın hangi Avrupa ülkesinde bu virüsle karşılaşılacak' diyoruz. İnsanlar koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayınca çiçek alamayacaklar. Bu bizim satışlarımızı ve sonradan gelecek ek siparişleri etkiler" diye konuştu.
KADINLAR GÜNÜNDE LİSTE BAŞI KARANFİL
Her önemli günde olduğu gibi kadınlar gününde de en çok sevginin ve aşkın rengi olan kırmızının tercih edildiğini anlatan Başkan Yeter, karanfilin yine liste başı olduğunu söyledi. Yüzde 80 karanfil gönderdiklerini geri kalan çiçek türlerinin ise yüzde 20'lik dilimi oluşturduğunu ifade eden Yeter, rananculus ve dianthus barbatus çiçekleri, gerbera, solidego ve diğer çiçek türlerinin Avrupalı kadınlara ulaştırıldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya
2020-03-06 10:06:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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