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Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu

İHA

YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi.

Antalya'nın vekil sayısı 17 oldu

YSK kararı uyarınca illerin milletvekili dağılımı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2019 tarihli son nüfus verilerine göre, seçim çevrelerini ve illerin çıkaracağı milletvekili sayısını güncelledi. Bu kapsamda yapılan son milletvekili dağılımı sonucunda 5 ilin milletvekili sayısı değişti. Antalya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 1 artarak 16'dan 17'ye yükseldi, İstanbul'un milletvekili sayısı da 2 arttı. Denizli, Kırşehir ve Tunceli'nin çıkaracağı milletvekili sayısı ise 1 azaldı
Diğer yandan Ankara ve İstanbul 3'er, Bursa ve İzmir 2'şer seçim bölgesine ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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