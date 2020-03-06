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Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek

DHA

Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020, 3 moda tasarımcısının ilkbaharyaz koleksiyonunun tanıtıldığı defileyle başladı. Türk bayrağının yansıtıldığı ekran önünde asker selamı vererek, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe destek olan mankenler, ayakta alkışlandı.
Merkezi Antalya'da bulunan EMY Organizasyon&Ajans tarafından bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Antalya Fashion Week 2020, 3 modacının defilesiyle başladı. 5 Mart'ta başlayan ve 7 Mart'a kadar sürecek moda günlerinin ilk akşamında Burcu Kandemir, Serpil Dinç ve Haktan Bucke'nin 2020 ilkbaharyaz koleksiyonları tanıtıldı. 5 yıldızlı otelde yapılan defilede moda tasarımcısı Haktan Bucke imzasını taşıyan 'beachwearkokteyl' koleksiyonunu tanıtan mankenlerin giydikleri mayo, bikini ve plaj elbiseleri göz doldurdu.
Ünlü isimler Ece Begüm Yücetan, Gizem Yıldırım ve Bürde Aslan'ın yanı sıra 30 manken podyumda yürüdü. Serpil Dinç ve Burcu Kandemir'in koleksiyonlarını izleyen modaseverler, cep telefonlarının kameralarıyla defilenin her anını kaydetti, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.
EKRANDA TÜRK BAYRAĞI
Finalde tasarımcı Serpil Dinç'in abiye ve gece kıyafetlerinin tanıtımının ardından led ekrana yansıtılan Türk bayrağı önünde asker selamı veren mankenler, İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştiren Mehmetçiğe desteklerini gösterdi. Mankenlerin asker selamının üzerine ayağa kalkan Antalyalılar, alkışlarıyla Mehmetçiğe gönderilen mesaja eşlik etti.
'ASKERİMİZİN YANINDAYIZ'
Gecenin organizasyonunu yapan Emy Organizasyon&Ajans Kurucusu Eda Meltem Yılmaz, "3 gün sürecek etkinliğimizin ilk gününde buradan tüm askerlerimize selam gönderdik, onların yanında olduğumuzu hissetmelerini istedik" dedi.
Moda tasarımcısı Serpil Dinç ise "Kadının özgür ruhunu düşünerek tasarladığım yeni koleksiyonum tanıtıldı. Defilemin finalinde ise mankenlerin asker selamıyla bütün salon tek yürek oldu" diye konuştu.DHA-Magazin Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2020-03-06 11:16:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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