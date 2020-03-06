İl Sağlık Müdürü Hülür: "Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumuyuz"

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sonra ilk “Sıfır Atık Belgesi ”ne sahip olan kurum olduk" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kurum ve kuruluşlarda aylardır çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Hülür, "Atık yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları içinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden sonra ilk Sıfır Atık Belgesine sahip olan kurum olduk. Sıfır Atık Projesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde sıfır atık yönetim sistemi kuruldu. Ekipler oluşturularak eğitimler tamamlandı, atık kutuları temin edildi ve atıklar lisanslı firmalara teslim edilmeye başlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında yapılan kontrol ve denetimler sonucunda Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandığı belirlendi" şeklinde konuştu.



"747 adet ağacın kesilmesi önlendi"

Bu proje ile atıkların kaynağında doğru şekilde ayrılarak ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırıldığını ve üretilen atık miktarının azaltılarak çevre kirliliğinin önlendiğini belirten Hülür, "Aynı zamanda atıkların sanayide hammadde olarak kullanılması ile de enerji tasarrufu sağlanıyor. Müdürlüğümüz ve bağlı tesislerinde 2019 yılının son 6 aylık döneminde 45 ton atık kağıt geri dönüşüme kazandırılarak 747 adet ağacın kesilmesi önlendi. Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşunun bu belgeye sahip olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

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