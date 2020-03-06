Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine güven yoksa yargıda tarafsızlık sağlanamaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine güven yoksa yargıda tarafsızlık sağlanamaz

DHA

Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine güven yoksa yargıda tarafsızlık sağlanamaz


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, toplumun yargıya güven duymadığı hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaz olduğunu belirterek, yargı etiği ilkeleriyle insan haklarının korunması ve hukuki güvenliğin sağlanması arasında sıkı bağ olduğunu söyledi.
Antalya'da düzenlenen Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı'na; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Çalıştay´la sulh ceza hakimleri ile cumhuriyet savcılarına fikri ve sınai mülkiyet suçlarıyla bu suçlara ilişkin koruma tedbirleri hakkında eğitim verilmesi amaçlanıyor. Çalıştay´ın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, bugün toplumların gelişmişlik düzeylerinin, ekonomik ve siyasi bakımdan elde edilen başarılardan çok insan haklarına duydukları saygıyla ölçüldüğünü söyledi. İnsan hakları alanının sürekli değişen ve gelişen niteliğe sahip olduğunu belirten Cirit, "Bu bakış açısıyla sorun ele alındığında, insan hakları alanında sıfır ihlal olması, gerçekleştirilecek bir amaç değil sürekli ve yoğun çabayla ulaşılmak istenilen bir ideal olarak nitelendirilebilir" diye konuştu. 
'HEPİMİZİN, DEĞİŞİMİN FARKINDA OLMASI GEREK'
Yargıtay'da 2015 yılında İnsan Hakları Komisyonu kurduklarını, ceza ve hukuk alanında çok sayıda çalışma yaptıklarını, mülkiyet ve fikri mülkiyet gibi özel hukuk alanlarına ilişkin konularda çok önemli paneller düzenlediklerini kaydeden Cirit, fikri mülkiyet haklarının, hukukun diğer alanlarından farklı, kendine özgü niteliklere sahip olduğunu kaydetti. Fikri mülkiyetin özellikleri dikkate alınmaksızın klasik hukuk bilgisiyle bu alana ilişkin problemlere çözüm üretilemeyeceğini belirten Cirit, şunları söyledi:
"Dolayısıyla konuyla ilişkin profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, önceleri ağırlıklı olarak ifade özgürlüğü, işkence yasağı gibi daha çok ceza hukuku alanında içtihatlar üretirken, son zamanlarda özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak da çok sayıda karar üretilmektedir. Hepimizin bu değişimin farkında olması gerekir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hukuki anlam, terim ve tanıtımlardan farklı şekilde yorumlanmasına olanak tanıyan 'otonom kavramlar doktrinini' esas alan yorumlarını ve açılımlarını da bu konuda çalışkan hukukçular iyi takip etmelidir. Mahkeme, çeşitli kararlarında mülkiyet hakkını iç hukuki anlam ve içeriğinden farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Daha açık anlatımla, mülkiyet hakkı otonom bir kavram olarak kabul edilmektedir."
SANAT ESERLERİ ÜRETİMİNE TEŞVİK
İnsan varlığının en somut ifadesinin, düşünce ve sanat eserleri olduğunu vurgulayan Cirit, "Uygarlıkların değeri, miras bıraktıkları bilim, sanat ve kültür eserleriyle ölçülür. Bu nedenle gelecek nesillere iyi bir uygarlık mirası bırakmak istiyorsak yaratıcı düşünceyi ve sanat eserleri üretmeyi teşvik etmeliyiz. Yasanın ve cezaların yetersiz olması veya uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle 'korsan cenneti' olan bir ortamda, yaratıcı düşünce ve sanat eserleri arzulandığı ölçüde gelişemez. Kişisel bir hak olarak görülen fikir ve sanat eserlerinin kamu gücüyle korunmasının nedeni insanlığın gelişimine ilişkin kamusal yarardır. Çağdaş toplumlardan fikir ve sanat eserleri, kişilerin hakkı olduğu kadar aynı zamanda insanların ortak değerleri arasında kabul edilmektedir" dedi. 
'DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİR'
Adalet, yargı ve işleyişinin, ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyleyen İsmail Rüştü Cirit, iyi işleyen etkin adalet sisteminin ekonomide öngörülebilirliğin artırılması ve yatırım ortamlarının daha uygun hale getirilmesinin çok önemi olduğunu vurguladı. Adalet sisteminin, ülke ekonomisi dahil tüm toplumu doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Cirit, "Bu nedenle yargı sistemine ilişkin sorunlar, toplumun her kesiminin meşru ilgi alanı içindedir. Tüm adalet aktörlerinin ve karar vericilerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Adli kalitenin yükseltilmesi için etik, şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik kavramları üzerinde daha çok çalışmamız gerekmektedir" diye konuştu. 
Toplumun yargıya güven duymadığı hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaz olduğunu vurgulayan Yargıtay Başkanı Cirit, yargı etiği ilkeleriyle insan haklarının korunması ve hukuki güvenliğin sağlanması arasında sıkı bağ olduğunu söyledi. 2017 yılında Yargıtay'da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi ölçülerine göre dünyanın en yüksek standartlarına sahip yargı etiği sisteminin kurulduğunu anlatan Cirit, "Bu sistem, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile Bangalor Yargı Eğiti İlkeleri'ne dayalıdır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-03-06 12:58:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 ...
Antalya'da trafo bakımı sırasında iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da trafo bakımı sırasında iş kazası: 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü) Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker ...
Genç kadın, tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
YEREL HABERLER Genç kadın, tartıştığı erkeği defalarca tokatladı
Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirdiler, hiçbir ayrıntıyı unutmadılar Alüminyum folyo ile izole edilmiş çadır içerisinde klima, fan, nemlendirme, aydınlatma ve ısıölçer cihazları ele geçirildi Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren Iran uyruklu 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirdiler, hiçbir ...
Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet Genç kadını kimse durduramadı
YEREL HABERLER Sokak ortasında kadından erkeğe şiddet Genç kadını ...
Alanya’da fuhuş çetesine operasyon Zorla fuhuş yaptırılan 11 kadın kurtarıldı Yabancı uyruklu kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 3’ü yabancı 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Alanya’da fuhuş çetesine operasyon Zorla fuhuş ...
Kepez’in gençleri sporcularla buluşuyor
YEREL HABERLER Kepez’in gençleri sporcularla buluşuyor
Alanya HEP Üniversitesinde Erasmus+ Projesi başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesinde Erasmus+ Projesi başarıyla ...
Yargıtay Başkanı Cirit: “Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz” “Fikri mülkiyetin özellikleri dikkate alınmaksızın klasik hukuk bilgisiyle, bu alana ilişkin problemlere çözüm üretilemez” “Konuyla ilgili profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekir” Yasanın ve cezaların yetersiz olması veya uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle ‘korsan cenneti’ olan bir ortamda, yenilikçi düşünce ve sanat eserleri arzulandığı ölçüde gelişemez” Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur” “Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde,yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz” "İyi hukukçular yetiştiremezsek ve onları geliştiremezsek, hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyeceğimizin farkında olmalıyız” TAIEX Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Yargıtay Başkanı Cirit: “Toplumun yargıya güven ...
Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı destek
YEREL HABERLER Antalya Fashion Week'te Mehmetçiğe asker selamlı ...
İl Sağlık Müdürü Hülür: "Sıfır Atık Belgesi alan ilk kamu kurumuyuz"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Hülür: "Sıfır Atık Belgesi alan ilk ...
Kadınlar 8 Mart'a özel başarı hikayelerini anlattılar
YEREL HABERLER Kadınlar 8 Mart'a özel başarı hikayelerini anlattılar
Demir sopalı kavga cinayetinin katil zanlıları hakim karşısında
YEREL HABERLER Demir sopalı kavga cinayetinin katil zanlıları hakim ...
Kepez’den güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
YEREL HABERLER Kepez’den güneş enerjili ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’
8 Mart’ı kırmızı karanfillerle kutladılar
YEREL HABERLER 8 Mart’ı kırmızı karanfillerle kutladılar
U14 şampiyonlarına burs desteği
YEREL HABERLER U14 şampiyonlarına burs desteği
AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde 1’e düşürülmeli"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Temel gıda ürünlerinde KDV Yüzde ...
Antalya'da bandrolsüz kitap operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da bandrolsüz kitap operasyonu
Voleybolda final haftası
YEREL HABERLER Voleybolda final haftası
Kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışırken ...
(Görüntülü) Kesme çiçekte koronavirüs korkusu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kesme çiçekte koronavirüs korkusu
(Görüntülü) 8 aylık hamile Döndü Usta, sanayiden kopamıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 8 aylık hamile Döndü Usta, sanayiden ...
Su kanalına düşen köpeği itfaiye erleri gibi kurtardılar İp yardımıyla imece usulü kurtarılan köpek, kendisini kurtaran vatandaşların üzerine zıplayarak sevgi gösterisinde bulundu
YEREL HABERLER Su kanalına düşen köpeği itfaiye erleri gibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X