ATASEM’den ‘Bir Kadın Bir Kare’ fotoğraf sergisi

'Abim ile hep çok anlaşarak büyüdük'

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) fotoğrafçılık bölümü kursiyerleri anlamlı bir sergiye imza attı. Kursiyerler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Özdilek AVM fuaye alanında ‘Bir Kadın Bir Kare’ konulu fotoğraf sergisini Antalyalılarla buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi ve Özdilek AVM işbirliği ile düzenlenen sergide, Uncalı ATASEM fotoğrafçılık sınıfı kursiyerleri ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ kapsamında, geçmişten günümüze Türk Kadınını yansıtan fotoğrafları Antalyalı sanatseverlerle buluşturdu. Sergi açılışına Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, ATASEM Koordinatörü Hülya Demir ve çok sayıda sanatseverler katıldı. ‘Bir Kadın Bir Kare’ fotoğraf sergisi 59 Mart tarihleri arasında Özdilek Park Antalya AVM’de Antalyalıları bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Buradaki fotoğraflar, her direnen, hayata tutunan kadınlarımızı betimliyor. Başımızın tacı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü şimdinden kutluyorum. Onlar olmasaydı bizler de olmazdık” dedi.

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