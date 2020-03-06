Alanya'da avokado hırsızları jandarmaya takıldı Motosikletle çaldıkları avokadoları taşırken yakalandılar

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Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu motosiklette bir bahçeden 806 adet avokado çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün akşam saatlerinde Yeşilöz Mahallesi’nde uygulama görevi yaptığı sırada yüklediği avokado dolu çuvalla seyir halinde olan 07 AHG 284 plakalı, üzerinde 3 kişi olan motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin ‘Avokadoyu nereden aldınız’ sorusuna motosikletten inen M.A. (20), İ.Ö. (20), ve M.Ö. (16) çelişkili cevaplar verdi. Bunun üzerine tahkikat başlatan ekipler, şüphelilerin çuval içinde bulunan 806 adet avokadoyu Alanya’nın Özvadi Mahallesi’nde Adem B.’ye ait bahçeden aldığını tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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