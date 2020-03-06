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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan korona virüsü açıklaması Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışanlar var, itibar etmeyin" "Böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar" “Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum” “Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz”

İHA

Antalya'da düzenlenen kongreye katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar" dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan korona virüsü açıklaması Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışanlar var, itibar etmeyin" "Böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar" “Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum” “Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz”

Antalya’da düzenlenen kongreye katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar" dedi.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen 'Sağlık Çalışanları Kongresi (SAÇAK)', Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan bir otelde düzenlendi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı kongre, görüş ve önerilerle hazırlandı.
Kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü ve SAÇAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının ilk kez bilimsel bir ortamda tartışıldığı bir kongre olduğunu söyledi. Organizasyonun başarılı olduğunu kaydeden Memişoğlu, “Türkiye'de sağlıkla ilgili dünya çapında hizmet sunan çalışanların kendi dertlerini anlatacağı, daha iyi olması için neler yapılacağı konusundaki bir ortam. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bizler, sağlık ihtiyacı olanlar ve sağlığını kaybetmeyenlerin hayatlarındaki, onların devamlılığını sağlayan insanlarız. Kendimizi esasında insanlığa adadık. Sağlıkçılara herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Resmi açıklamaları takip edin"
Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılar için rahmet diledi. 12 Aralık tarihinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsü (kovid19) hakkında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar. İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar. Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz. Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına da dikkat etmelerini istiyorum. Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor. Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolonya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolonya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Sadece korana virüs için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok.”
Kongreye, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sosyal Politikaları üyeleri Dr. Gülşen Öztürk, Dr. Zülifye Füsun Kümet, TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Sağlık Bakanlığı son müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Medipol Üniversitesi Rektör Prof. Sabahattin Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SağlıkSen Başkanı Semih Durmuş ve yaklaşık 500 sağlık personeli katıldı.
Kongre, 8 Mart’ta sona erecek.

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