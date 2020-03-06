Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız"

İHA

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tüm eğitim çalışanlarının haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek kapsamlı bir Öğretmenlik meslek kanununun artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: "Meslek kanunu olmazsa olmazımız"

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, tüm eğitim çalışanlarının haklarını koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek kapsamlı bir Öğretmenlik meslek kanununun artık hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye’de görev yapan 1 milyonun üzerindeki öğretmenin eğitimin kalitesinin artması açısından özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Öğretmenleri atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkanlarından kariyer fırsatlarına, ehliyetten liyakate her konuda belirsizlikten, ayrımcılık ya da ayrıcalık kusurlarından kurtarmaya dönük hükümler meslek kanununun olmazsa olmazıdır” diye konuştu.

"Sözleşmeli ve ücretli kaldırılmalı"
Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarını kaldırmayan bir düzenlemenin meslek kanunu niteliğini kazanamayacağına da vurgu yapan Miran, öğretmenlerin mesleki ilerlemelerini sağlayacak şekilde kariyer basamaklarının yeniden hayata geçirilmesinin meslek kanunu iddiasının ispatı için şart olduğunu, İstihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere, zorunlu hizmet gibi dayatmalara son verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkan ve fırsatlar, artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair hükümlerin mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ilişkin önemli bir etken oluşturacağını işaret etti.

"Artık adım atılmalıdır
Miran, “Biz Eğitim Bir Sen olarak diyoruz ki Eğitimöğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliği konusu bir sorun olarak değil, bir konum olarak meslek kanunu kapsamında düzenlenmeli, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakları da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmalıdır. Yetkililer, hakları koruyacak, çalışma şartlarını iyileştirecek, şiddeti de önleyecek meslek kanununu hayata geçirmek konusunda artık adım atmalıdır" mesajını verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
YEREL HABERLER İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili ...
(Görüntülü) Mart ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mart ayında deniz keyfi
Aktivist Orhan Kural ALKÜ'ye konuk oldu
YEREL HABERLER Aktivist Orhan Kural ALKÜ'ye konuk oldu
İlk hasat yapıldı, tezgahlarda kilogramı 50 TL'den yerini aldı Ana vatanı Çin olan malta eriğinde Türkiye’nin ilk hasadı Alanya'da yapıldı Malta eriği dalında 30, tezgahlarda 50 TL
YEREL HABERLER İlk hasat yapıldı, tezgahlarda kilogramı 50 TL'den ...
Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi
YEREL HABERLER Antalya'da, Mart ayında deniz keyfi
(Görüntülü) Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ...
Antalya’da aranan 110 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya’da aranan 110 şüpheli yakalandı
Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı
YEREL HABERLER Cuma hutbesinde 'koronavirüs' uyarısı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan korona virüsü açıklaması Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışanlar var, itibar etmeyin" "Böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar" “Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum” “Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz”
YEREL HABERLER İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu’ndan korona ...
Başkan Esen, personelin “Kadınlar Günü”nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Esen, personelin “Kadınlar Günü”nü kutladı
Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini unutmadı
YEREL HABERLER Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu şehitlerini ...
Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Trafo bakımı yaparken akıma kapıldılar: 1 ölü, 1 ...
İş yerinden gelen pis kokular önce polisi, sonra belediyeyi harekete geçirdi Manavgat’ta alkol ve madde bağımlıları ana caddede iş yerini çöp eve çevirdi İş yerinden 1 kamyon çöp çıkartılıp maskeli personel tarafından dezenfekte edildi Etrafa yayılan kokunun, iş yerini çöp eve dönüştüren ve burada kalan madde ve alkol bağımlılarının aynı zamanda tuvalet olarak kullanmalarından kaynaklandığı belirlendi Görevlilere engel olmaya çalışan madde bağımlısı etrafa küfürler yağdırırken, iş yerinin önünde tuvaletini yaptı
YEREL HABERLER İş yerinden gelen pis kokular önce polisi, sonra ...
İdlib şehitleri için mevlit ve lokma
YEREL HABERLER İdlib şehitleri için mevlit ve lokma
Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması
YEREL HABERLER Alanya'dan mahallelerde eş zamanlı onarım çalışması
Genç iş insanları Antalya'da buluştu
YEREL HABERLER Genç iş insanları Antalya'da buluştu
Alanya’da kafeye kaçak nargile tütünü operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da kafeye kaçak nargile tütünü operasyonu
Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 90. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 90. yıldönümü ...
Kaş’ta 54 Mahalleye Anons Sistemi
YEREL HABERLER Kaş’ta 54 Mahalleye Anons Sistemi
Alanya'da avokado hırsızları jandarmaya takıldı Motosikletle çaldıkları avokadoları taşırken yakalandılar
YEREL HABERLER Alanya'da avokado hırsızları jandarmaya ...
Okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi
Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe
YEREL HABERLER Asabi fareden peşine takılan kediye sol kroşe
(Görüntülü) Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine güven yoksa yargıda tarafsızlık sağlanamaz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X