(Görüntülü) 'Koronavirüsle ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Sağlık Çalışanları Kongresi'ne katılan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Koronavirüs konusunda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum" dedi.

İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği (İSAY) tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Sağlık Çalışanları Kongresi', İstanbul ve çevre illerden 500 sağlık çalışanının katılımıyla Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de başladı. Kongreye, Cumhurbaşkanlığı Gıda ve Sosyal Politikaları üyeleri Dr. Gülşen Öztürk, Dr. Zülifye Füsun Kümet, TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şener Yediyıldız, Sağlık Bakanlığı son müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve sağlık personeli katıldı. 8 Mart tarihinde sona erecek kongrede sağlık personelinin problemleri ve sektöre dair düzenlemeler konuşuldu.

İl Sağlık Müdürü ve Sağlık Çalışanları Kongresi Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının ilk kez bilimsel ortamda tartışıldığı bir kongre olduğunu söyledi. Organizasyonun başarılı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, "Türkiye'de sağlıkla ilgili dünya çapında hizmet sunan çalışanların kendi dertlerini anlatacağı, daha iyi olması için neler yapılacağı konusundaki bir ortam. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bizler, sağlık ihtiyacı olanlar ve sağlığını kaybetmeyenlerin hayatlarındaki, onların devamlılığını sağlayan insanlarız. Kendimizi esasında insanlığa adadık. Sağlıkçılara herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılara ise rahmet diledi.

12 Aralık tarihinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgilendirmeyi yapıyor. Bu konuda resmi kurumlara güvenilmesini ve açıklamalarının takip edilmesini tavsiye ediyorum. İstanbul'da sanki bir panik havası oluşturmaya çalışan, maalesef sosyal medyada yalan yanlış bilgiler ileten arkadaşların, daha duyarlı davranmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü böyle bir salgın havası oluşturarak veya 'hastane kapatıldı' diyerek bir fayda sağlamıyorlar. İnsanlarda korkunçmuş gibi algı oluşturuyorlar. Şu anda bakanlığımız açıklıyor, her türlü önlemi alıyoruz. Şu ana kadar da bakanlık açıklamalarına dikkat etmelerini istiyorum. Hijyen önemli. Ellerimizi yıkamamız, öksürürken ağzımızdaki küçük damlacıkları korumaya almamız gerekiyor. Ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Bir kolanya bile, el sıkıştıktan sonra elimize kolanya sürmemiz bu salgını rahatlıkla engelleyebilir. Sadece koranavirüs için değil, siz eğer temiz olursanız, iyi beslenirseniz zaten hastalanma şansınız yok."DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-03-06 17:10:23



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