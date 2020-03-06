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Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi

DHA

Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi


Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)TÜRKİYE'de sadece Antalya'nın Alanya ilçesi ile Mersin'in Tarsus ilçesinde yetişen turfanda malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi.
Alanya'nın coğrafi işaretli iki ürününden biri olan malta eriği, muşmula ve yenidünya isimleriyle de biliniyor. Türkiye'de yaklaşık 10 bin ton üretimi yapılan ve 1800'lü yıllarda Cezayir ve Lübnan üzerinden ülkeye gelen malta eriğinin ilk hasadı Alanya'da yapıldı. Türkiye'de sadece Akdeniz Bölgesi'nde Alanya ve Tarsus'ta yetişen malta eriğinin mart ayında başlanan hasadı, nisan sonunda tamamlanıyor. Malta eriği toptan 30 TL, tezgahta ise 50 TL'den alıcı buluyor.
'KALP SAĞLIĞINA ÇOK İYİ GELİYOR'
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, ülkede malta eriğinin genellikle 12 ay boyunca yeşil olarak kaldığını söyledi. Sevilgen, "Malta eriği meyve olmaya başladığı zaman yeşilden sarıya dönüyor. Yıkanarak yenmesi tavsiye ediliyor. Lif açısından çok zengin, kan basıncını düşürüyor, kalp sağlığına da çok iyi gelmektedir" dedi.
Alanya'nın turfanda ürünlerin en iyi yetiştiği bölge olduğunu aktaran Sevilgen, "Bunun en büyük sebebi, güneşin doğumu ve batışı bu noktada gerçekleşmektedir. Bulunduğumuz bahçe de Türkiye'nin ilk malta eriğinin üretildiği bahçe" diye konuştu.
'SADECE ALANYA VE TARSUS'TA YETİŞİYOR'
Üretiminin azalmaya başladığını ifade eden Sevilgen, şöyle dedi:
"Malta eriğinin Alanya için önemli olmasının bir sebebi de coğrafi işaretli ürünlerimizden biridir. Üreticiler şu an kendini tatmin edecek şekilde para kazanıyor çünkü sadece Alanya ve Mersin'in Tarsus bölgesinde var. Başka herhangi bir bölgede malta eriği üretilmiyor. Mart ayında başlıyoruz, nisan ayı sonuna doğru da hasadı bitiyor. Alanya'da malta eriğinin 350-400 civarı üreticisi var. Önceki yıllarda 1500 civarı üretici vardı. Tabi sayının azalmasıyla beraber ürünün değeri de yükseliyor. Şu an yeniden ekim başladı çünkü fiyatı oldukça yüksek gidiyor."
15 yıldır malta eriği ürettiğini belirten Muzaffer Yıldız ise ürünlerinin bulunduğu bahçenin çok farklı bir özelliği olduğunu söyledi. Gün doğumu ilk olarak kendi bahçesine vurduğu için ağaçların gün ışığıyla erkenden olgunlaştığını ve bambaşka bir lezzeti olduğunu ifade eden Yıldız, "Üretimimiz çok verimli. Gelirinden memnunuz ve ürünlerimizin kalitesi oldukça iyi" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Burcu MUTLUEngin ANAK
2020-03-06 17:31:19

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