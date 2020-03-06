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Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama

İHA

Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında A.S.Ç., Z.M., N.K. isimli yabancı kadınlar ile S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.K., M.M. ve Ö.Ş.’yi gözaltına aldı. Baskınlarda fuhşa sürüklendiği belirlenen 11 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabancayla bunlara ait 15 adet mermi, 5 gram eroin, 17 adet uyuşturucu hap, 5 gram skunk, 5 gram metamfetamin, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 Euro ve 200 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.M., N.K. isimli kadın ile Ö.Ş. savcılık tarafından serbest kalırken, A.S.Ç., S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.M. ve M.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi. Serbest kalan Z.M. ile N.K. daha sonra ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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