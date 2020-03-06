Davis Cup´ta heyecan başladı



ANTALYA (DHA) - Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen Türkiye İsrail Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında ilk gün eşitlikle sona erdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Club Megasaray Tenis Akademisi kortlarında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ve Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen katılımı ile Davis Cup Türkiye İsrail serisinin açılış seremonisi yapıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından organizasyona tek erkekler müsabakaları ile devam edildi.

Günün ilk maçında Cem İlkel, 24 yaşındaki Daniel Cukierman karşısında ilk set 5-3 öndeyken Cukierman'a 7-6 ve 6-2'lik skorlarla kaybetti. Türkiye İsrail serisinin ikinci maçında korta çıkan Altuğ Çelikbilek ise Ben Patael karşısında 5-0 geriden gelerek ilk seti 7-5 ile noktaladı. İkinci sette zorlu mücadele sonrasında maç üçüncü sete uzadı. Son sette muhteşem bir geri dönüşe imza atan Çelikbilek 2 saat 11 dakika sonunda maçı 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle kazanarak İsrail karşısında seriyi 1-1'e getirdi.

Davis Cup'ta yarın 11.00'de başlayacak çiftler mücadelesinde Yankı Erel Sarp Ağabigün ikilisi Daniel Cukierman Jonathan Erlich çifti ile karşılaşacak. Teklerde ise Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşmaları ile devam edilecek. Davis Cup maçlarını seyretmeye gelen taraftarlar Türk bayrakları ve üzerlerine kırmızı ve beyaz renkli tişörtler ile takımlarını desteklediler.DHA-Spor Türkiye-Antalya

2020-03-06 21:04:55



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