Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya´nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2020-03-06 21:27:11



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