10 milyon yavru balık üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

10 milyon yavru balık üretilecek

DHA

10 milyon yavru balık üretilecek


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü, Türkiye'deki yavru balık üretimine öncülük ediyor. Enstitüde bu yıl sektörün ihtiyacı doğrultusunda 10 milyon yavru balık üretilecek.
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ndeki yavru balık üretiminde, enstitünün hemen yanındaki Beymelek Dalyanı'ndan alınan anaçlar kullanılıyor. Dalyandan alınan anaçlar, enstitü havuzlarında yaklaşık 34 ay yüksek proteinli yemlerle besleniyor. Ardından çupra ve levrek anaçlarından yumurta alınıyor. Alınan yumurtalar, laboratuvar ortamında larvaya dönüşüyor. Larvalar, bir süre sonra üretim havuzlarına alınıyor. 2 bin 500 metrekarelik kapalı havuzlarda yavru balık üretimi gerçekleştiriliyor. Yavru balıklar, havuzlarda özel olarak hazırlanan canlı yemler (algler) ve toz yemlerle besleniyor. Yemler, uzmanlarca hazırlanıyor. Havuzlarda beslenen yavruların sürekli boylaması yapılıyor. Yavru balıklar, boyuna göre farklı havuzlara alınıyor. Yavrular yaklaşık 120140 gün içinde satışa sunulacak ağırlık olan 1,5 2 grama kadar büyüyor. Sektörün isteğine göre yarım gramdan sonra da satışa sunulabiliyor.
9 MİLYON LEVREK, 1 MİLYON ÇUPRA ÜRETİLECEK
Yavru balık üretimi sürecinde, hastalıklar ve beslenme konusunda bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yavrular bu anlamda sürekli gözlemleniyor. Üretim miktarı, özel sektörden gelen talep doğrultusunda belirleniyor. Bu üretim sezonunda 9 milyon levrek ve 1 milyon çupra olmak üzere toplam 10 milyon yavru balık üretilecek. Bu üretimden enstitü, yaklaşık 2,53 milyon TL gelir sağlayacak. Satışı yapılan yavrular, özel havuzlu kamyonlarla üretim merkezlerine gönderiliyor. Havuzlarda beslenmeye alınan balıklardan çupralar 12 ayda, levrekler ise 18 ayda porsiyonluk hale geliyor.
'İLK YILLARDA YÜZ BİNLERCE YAVRU BALIK ÜRETİLİYORDU ŞİMDİ MİLYON ADET'
Enstitüdeki yavru balık üretimi sorumlusu, su ürünleri mühendisi İsa Aydın, "Enstitümüzde 1994 yılından itibaren levrek ve çupra üretimi sürdürülmektedir. İlk yıllarda yüz binleri aşan üretim, 2004 yılından itibaren milyon adede ulaşmıştır. Yatırımlarla enstitümüzdeki yavru balık üretim kapasitesi 2030 milyonlara ulaştı. 2004 yılından bugüne 90 milyonu levrek olmak üzere 140 milyonun üstünde yavru balık üretildi. Bu sezon 10 milyon civarında balık üretmeyi planlıyoruz" dedi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-03-07 08:25:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı
YEREL HABERLER Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı
112'nin hayat kurtaran melekleri
YEREL HABERLER 112'nin hayat kurtaran melekleri
Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle ...
Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı
YEREL HABERLER Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı
Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)
YEREL HABERLER Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı ...
Davis Cup´ta heyecan başladı
YEREL HABERLER Davis Cup´ta heyecan başladı
Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
(Görüntülü) Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1’i tutuklandı Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirdiler, hiçbir ayrıntıyı unutmadılar
YEREL HABERLER Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren ...
Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama
Otomobil yakan platonik aşık ve arkadaşı, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Otomobil yakan platonik aşık ve arkadaşı, adli ...
Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
(Görüntülü) Yenidünya ilk meyvesini Alanya'da verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yenidünya ilk meyvesini Alanya'da verdi
Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı
YEREL HABERLER Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı
Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi
YEREL HABERLER Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi
Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ayrımcılık yaparak destek veriyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ...
`Kadın müşterilere baktın´ cinayetinde restoran sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER `Kadın müşterilere baktın´ cinayetinde restoran ...
Başkan Topaloğlu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
(Görüntülü) 'Koronavirüsle ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüsle ilgili sadece resmi ...
SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi
YEREL HABERLER SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi
Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor" Antalyaspor'dan Fraport TAV’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un ...
Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle ...
İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
YEREL HABERLER İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X