Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı

DHA

Koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı


Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, koronavirüs nedeniyle maskelerin yok sattığını, ellerinde numunelik dahi kalmadığını söyledi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar üzerine de maske satışları günden günde artıyor. Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı.
Dünyanın birçok ülkesinden yazkış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin yanı sıra maske satışı da yapan firmalar bir anda gelen yoğun talep karşısında ellerindeki maskeleri satıp, tedarikçiden sipariş vermeye başladı. Özellikle İstanbul'da bulunan üretici ve tedarikçilerin direkt olarak Avrupa ve Çin'e maske gönderdiği için iç piyasanın talebini dikkate almadığı öne sürüldü. Ellerinde numunelik bulundurdukları maskeleri dahi 2-3 katına müşterilere sattıklarını hatta bazı medikal firmalarının hastanelerden ürün alıp piyasaya sattığı ortaya çıktı.
'ÖNCEDEN 10 TL OLAN PAKET, ŞİMDİ 70 TL, BUNA RAĞMEN SATILIYOR'
Karbon filtre özelliği bulunan ve diğer cerrahi maskelere göre daha iyi koruyan maskelerin fiyatlarının çok fahiş olmasına rağmen ellerinde kalmadığını söyleyen 16 yıldır medikal malzeme satışı yapan Ahmet Türken, "Elimizde hiç maskemiz yok. Ayrıca aradığımız firmalara sipariş vermek istiyoruz, ama satış yapmadıklarını söylüyorlar. Gelen müşterilere 'yok' diyoruz. 2 haftadır tamamen bitti. Birkaç kere geldi, onları da önceden parasını verip ayırtanlara sattık. Önceden paketi 10 TL'ydi, şimdi 70 TL oldu. Filtreli olanların tanesi de 150350 TL arasında satılıyor" dedi.
'23 KATLI MASKE KALMADI'
Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, toptancısında dahi maske kalmadığını belirterek, "2 katlı ve 3 katlı maskeler elimizde kalmadı. Toptancılarımızda da yok. Filtresiz düz maskeler kaldı, onları da çoğunlukla almıyorlar. 304560 TL arasında değişiyor fiyatlar. Fiyatlar iki katına çıktı. Bazı tedarikçiler tanesine 2 TL istiyorlar 50'lik kutuyu 100 TL'ye alacağım da kaça satacağım. O yüzden o da alınmıyor" diye konuştu.
'MÜŞTERİLER KIZIYOR'
Yılmaz Kalkan ise ellerinde maske kalmadığı için gelen müşterilerin 'yok' sözünü duyunca kendilerine kızdığını belirterek, "Müşteriler 'biz nasıl korunacağız?' diyerek kızıyorlar. Elimizdeki ürünleri sattık. Biz bile alamayınca nasıl satacağız. Eskiden 50'li olan paketler artık 3-5'li olarak satılıyor" dedi.
'50'Lİ PAKET 10 TL'YE SATILIRDI, ŞİMDİ 1 MASKE 3 TL'
Akdeniz Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, durum değerlendirmesi yaptı. Sektörde 3 katlı bez maskelerin kalmadığını belirten Soy, "Zaten bütün üretimler yurt dışı firmalar tarafından sözleşmeyle kapatılmış durumda. İran'dan Çin'den gelip üreticilerin fabrikalarında yatan insanlar var. Akşama kadar ne üretiliyorsa alıp gönderiyorlar. İhtiyaçları karşılama konusunda kimsenin gücü kalmadı. Önceden 50'li paketi 10 TL'ye satılırdı şimdi adedi 3 TL. Hatta medikalciler birbirlerine 'birkaç kutu varsa alıp eve götürelim bize de lazım olacak' diyorlar Antalya'da şu anda bu maskelerden bulmak zor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARTolga YILDIRIM
2020-03-07 08:25:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112'nin hayat kurtaran melekleri
YEREL HABERLER 112'nin hayat kurtaran melekleri
10 milyon yavru balık üretilecek
YEREL HABERLER 10 milyon yavru balık üretilecek
Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle kapatmaya çalıştı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasını gören hırsız, yüzünü eliyle ...
Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı
YEREL HABERLER Bir eliyle hırsızlık yaptı, bir eliyle yüzünü kapattı
Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)
YEREL HABERLER Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı ...
Davis Cup´ta heyecan başladı
YEREL HABERLER Davis Cup´ta heyecan başladı
Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Alanya'da yakalanan fuhuş şüphelileri adliyede (2)
(Görüntülü) Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren şüphelilerden 1’i tutuklandı Lüks villayı uyuşturucu serasına çevirdiler, hiçbir ayrıntıyı unutmadılar
YEREL HABERLER Lüks villayı uyuşturucu serasına çeviren ...
Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya’da fuhuş çetesi operasyonunda 7 tutuklama
Otomobil yakan platonik aşık ve arkadaşı, adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Otomobil yakan platonik aşık ve arkadaşı, adli ...
Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
YEREL HABERLER Antalya'da Davis Cup heyecanı başladı
(Görüntülü) Yenidünya ilk meyvesini Alanya'da verdi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Yenidünya ilk meyvesini Alanya'da verdi
Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı
YEREL HABERLER Ticaret bakanlığı uzmanları kooperatifçiliği anlattı
Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi
YEREL HABERLER Malta eriği, ilk meyvesini Alanya'da verdi
Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ayrımcılık yaparak destek veriyoruz"
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: " Kadınlara özel projelere pozitif ...
`Kadın müşterilere baktın´ cinayetinde restoran sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER `Kadın müşterilere baktın´ cinayetinde restoran ...
Başkan Topaloğlu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'ndan 8 Mart Kadınlar Günü mesajı
(Görüntülü) 'Koronavirüsle ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Koronavirüsle ilgili sadece resmi ...
SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi
YEREL HABERLER SivilAnt Genç Gönüllüler Zirvesi sona erdi
Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu'dan hastalara geçmiş olsun ziyareti
Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un yanında olmak bize güç ve gurur veriyor" Antalyaspor'dan Fraport TAV’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Fraport TAV Genel Müdürü Deniz Varol: "Antalyaspor’un ...
Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle çıkacak
YEREL HABERLER Antalyaspor, Gençlerbirliği karşısına 4 eksikle ...
İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili sadece resmi açıklamalara güvenilmeli'
YEREL HABERLER İstanbul İl Sağlık Müdürü: 'Koronavirüs'le ilgili ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X