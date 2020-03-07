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Kumluca'da ilkbaharda da mandalina üretilecek

DHA

Kumluca'da ilkbaharda da mandalina üretilecek


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde narenciye üreticileri ilkbaharda hasat edilebilen ve mayıs ayına kadar üretimi süren mandalina çeşidi yetiştirmeye başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Diğer çeşitler güz döneminde çok olduğu için pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük fiyatlarla satılıyor. Yaz mevsiminde de ihracat yapabiliriz. Bu çeşidin sayesinde tüketicilerimiz hem sonbaharda, hem ilkbaharda, hem de yaz mevsiminde dalından mandalina yiyebilecek" dedi.
Kumluca'da narenciye üreticileri, bölgede nisan ayında hasat edilen başka mandalina türü olmadığı için daha iyi kazanç elde etmek amacıyla W. Murcot (Murkot) çeşidi mandalina türüne yönelmeye başladı. Kumluca ve Finike bölgesinde geniş narenciye bahçelerine sahip üreticilerden Tarık Özkan da 10 yıl önce limon bahçesini sökerek yerine W. Murcot mandalina fidanı dikti. Tarık Özkan'ın bahçesinde yaklaşık 4 yıldan beri yeni mandalina çeşidi hasat ediliyor.
'MAYIS, HAZİRAN AYLARINA KADAR DALINDA KALABİLİYOR'
Tarık Özkan'ın bahçesinde çalışan bahçıvan Süleyman Filikçi (68), "Burası enterdonat (limon türü) bahçesiydi. 10 yıl önce söktük. Bu W. Murcot bahçesini kurduk. Bu bahçe 20 dönüm. Bin ağacı var. Mandalina sezonu eylül, ekim aylarıdır. Bu çeşidin sezonu nisanda hasat ediliyor. Mayıs, haziran aylarına kadar dalında kalabilen ve halkımızın tercih ettiği bir mandalina türüdür. Patronumuz bu meyveyi geç hasat edildiği için dikti" dedi.
'EKSİ 4 DERECEYE KADAR DAYANIYOR'
Beşikçi Mahallesi'nde 10 dönüm alanda 410 meyve fidanıyla deneme üretimi yapan Hüseyin Aytekin (58), "45 yıl önce Adana'ya gitmiştim. Adana'da bu mandalina çeşidinin yeşil olduğunu gördüm. Hasat tarihini sordum. Bu çeşidin 15 Şubat'tan sonra hasat edilmeye başlandığını söylediler. Kumluca bölgesinde 15 Şubat'tan sonra mandalina kalmıyor. Fiyatlar yüksek oluyor. O yüzden denemeye karar verdim. Bahar döneminde mandalina fiyatları 4 liraya kadar çıkıyor. Güz döneminde 50 kuruşa kadar düşüyor. Bölgemizde tercih edilmesinin diğer sebebi ise bu tür, eksi 4 dereceye kadar dayanıyor. Portakal eksi 2'ye kadar dayanabiliyor. Portakal eksi 4'ten sonra zarar görüyor. Fiyatı da yüksek. Portakalları kesip W. Murcot türü mandalinaya çevireceğim. Portakalın kilosunu 50-60 kuruşa satıyoruz. Bunu 2,5 liraya sattık. Geç olduğu için dalında kalıyor. Hiçbir şey olmuyor. Kabarmıyor. Pazar değeri de yüksek. Tadı, aroması iyi" diye konuştu.
'YAZ MEVSİMİNDE DE İHRACAT YAPABİLİRİZ'
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şunları söyledi:
"Sonbaharda üretilen mandalina, üretim fazlalığından dolayı fazla para etmiyor. Murcot mandalina çeşidimizi yaymaya çalışıyoruz. Mart, nisan ve mayısa kadar üretimi devam edecek. Pazar sorunu yok. O yüzden bu türü Kumluca'da hızla yaygın hale getirmeye çalışacağız. Çünkü pazarda önü açık. Diğer çeşitler güz döneminde çok olduğu için pazar sıkıntısı yaşıyoruz. Düşük fiyatlarla satılıyor. Yaz mevsiminde de ihracat yapabiliriz. Bu çeşidin sayesinde tüketicilerimiz hem sonbaharda, hem ilkbaharda, hem de yaz mevsiminde dalından mandalina yiyebilecek."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2020-03-07 10:19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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