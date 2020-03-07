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Dijital oylamada son gün 31 Mart

İHA

Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi'nde, ilk oylama Mart sonuna kadar devam edecek. Komşu Meclisi'nin ilk oylamasında, meclisin 10 milyon liralık bütçesinin nasıl kullanılacağı, hangi hizmetlere ayrılacağı Muratpaşalılara soruluyor.

Dijital oylamada son gün 31 Mart

Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi’nde, ilk oylama Mart sonuna kadar devam edecek. Komşu Meclisi’nin ilk oylamasında, meclisin 10 milyon liralık bütçesinin nasıl kullanılacağı, hangi hizmetlere ayrılacağı Muratpaşalılara soruluyor.
Dünyanın ilk demokratik meclis binasının yer aldığı Likya Birliği’nin başkenti Patara’ya ev sahipliği yapan Antalya, yüzyılları aşan demokrasi deneyimine, 2020 Patara Yılı’nda Muratpaşa Belediyesi’yle yepyeni bir pencere açtı. Türkiye’nin ilk dijital demokrasi uygulaması Komşu Meclisi, Muratpaşa’da başladı. Muratpaşa’da ikamet edenlerin 13 yaş üstü herkesin kent yönetimine doğrudan katılımını sağlayan Komşu Meclisi, 20 Şubat’ta yayına giren www.komsumeclisi.com internet sitesi üzerinden hizmet veriyor. Meclisin üyesi olup yaşadığı mahalle, ilçe hakkında son sözü söylemek isteyen Muratpaşalıların tek yapması gereken ise siteye kaydolmak. T.C. kimlik numarasıyla kayıt yapılan uygulama önce Adresi Dayalı Nüfusu Kayıt Sistemi verileri tarayıp ikamet doğrulaması yapıyor ve ardından kullanıcının girdiği cep telefonu numarasına gönderdiği kısa mesajla güvenlik kontrol sürecini tamamlıyor. Sonrasında sisteme, kullanıcının geçerli bir elektronik posta adresini girilmesiyle kayıt işlemi tamamlanıyor. Kayıt sonrasında elektronik posta adresi ve kullanıcının belirlediği şifreyle uygulamaya giriş yapılıyor. Komşu Meclisi, yeni üyesini oylama sayfasıyla karşılıyor. Muratpaşa Belediyesi Komşu Meclisi’nin ilk oylamasında Muratpaşa’da ikamet eden 13 yaş ve üzeri herkese, meclisin bu yıl için belirlenen 10 milyon liralık bütçenin nasıl kullanılacağını soruyor. Oylamada asfalt ve kaldırım çalışmaları, kültür ve sanat etkinlikleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal hizmet çalışmaları, temizlik hizmetleri, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, spor faaliyetleri, çevre ve yenilenebilir enerji çalışmaları olmak üzere 8 başlık yer alıyor. Uygulamaya girerek Türkiye’nin ilk dijital demokrasi platformu Komşu Meclisi’nin üyesi olan Muratpaşa sakinleri, bu 8 başlıktan 2 tanesini işaretleyebiliyor.

Bütçe oy oranına göre dağıtılacak
Komşu Meclisi’nin ilk oylaması 31 Mart Salı gece yarısına kadar devam edecek. Oylama tamamlandığında Komşu Meclisi’nin bütçesi, her başlığın aldığı oy oranı doğrultusunda dağıtılacak. Oylamada şu an için yüzde 20.9’luk payla çevre ve yenilenebilir enerji başlığı birinci sırada yer alıyor. Onu 14.75’lik oy oranıyla sosyal hizmet çalışmaları izlerken, kültür ve sanat etkinlikleri, yüzde 12.47’lik oy yüzdesine sahip park ve yeşil alan çalışmalarının önünde 3’üncü sırada yer alıyor. Kültür ve sanat etkinlerin oylamadaki oy yüzdesi 12.65.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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