Serebral Palsi hastası oğlunun geleceğini ilmik ilmik örüyor Annenin attığı her ilmik, Emir için yeni bir adım Bir annenin Serebral Palsi hastası oğlu için mücadelesi Ev hanımı anne, Serebral Palsi(beyin felci) hastası 6 yaşındaki oğlunu yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor

Antalya’da Serebral Palsi (beyin felci) hastası 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir’i yürütebilmek için gece gündüz çalışıp evini, el işi atölyesi ve hastane odasına çeviren anne Özge Koptur, fedakarlığıyla takdir topluyor. Gece gündüz el emeği göz nuru el işleri yapan anne Koptur, yeni yeni adım atmaya başlayan oğlunu her gün kucağında parka ve okula getirip götürüyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki ev hanımı 3 çocuk annesi Özge Koptur'un 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Koptur'a 4 aylıkken Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Oğlunun hastalığını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşayan anne Koptur,‘doktorların çok iyi tedavi uygularsanız Emir yürüyebilir' sözüyle hayata bağlandı. Emir'e verilen engelli bakım maaşı ve evde yapıp sattığı el işi ürünlerle ayakta durmayı başaran anne Koptur, tüm hayatını oğluna adadı. Oğluyla yakından ilgilenebilmek için başka bir işte çalışamayan Koptur, evde el işi çanta, kazak, patik, bot, krilent ve çeşitli süs eşyaları örmeye başladı.

Evinin bir odasını Emir'in yürümesini sağlayacak araçlarla donatmayı başaran anne Özge Koptur, attığı her ilmeğin oğlunun adımı gibi olduğunu söyledi. Anne Özge Koptur, eğitim hayatından geri kalmasını istemediği oğlunu bazen okula kucağında bazen de 3 tekerli sepetli bisikletiyle götürüp, getiriyor. Bugüne kadar ayaklarından 10 kez ameliyat geçiren, fizik tedavinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başlayan Emir, birkaç gün önce de evin içinde yürüteçsiz yürümeye başladı. Anne Koptur, trabzana tutunarak tek başına yürümeye başlayan oğlunun koşarak kendisine sarılmasının en büyük mutluluğu olduğunu dile getirdi. Fedakar anne oğlunu, çok sevdiği parka her gün kucağında götürüyor ve saatlerce onunla birlikte oynuyor.



"Daha çok ürün satmalıyız"

Emir’in prematüre olarak dünyaya geldiğini anlatan Özge Koptur, 4 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konulduğunu ve 3 ay sonrada fizik tedaviye başladıklarını anımsattı. Emir’in kas problemlerinin aldığı yoğun fizik tedavi sonucu giderilmeye başladığını aktaran Koptur,“ 3 yaşına kadar Emir’de bir ilerleme oldu. ‘Yürüyemez, konuşamaz’ denilen oğlumun sağlık durumunda çok iyi ilerlemeler oldu. Ama en güzel ilerleme Emir’de 4 yaşından sonra oldu. Kendimi oğluma verdin, onun daha çok fizik tedavi alması için gece gündüz el işi yaptım. Emir’in daha iyi tedavi alması benim yaptığım el işi ürünlerin satılmasına bağlı. Ürünlerimin gelirleri ile oğlum 45 fizik tedavi alıyor.”diye konuştu.



"Kucağında götürüyor"

Emir’in evde yürüteci bıraktığını dile getiren Koptur, oğlunun duvara dayanarak veya tırabzana tutunarak yavaş yavaşta olsa yürüyebildiğini kaydetti.

Her ilmeğinin oğlunun bir adımı gibi olduğunun altını çizen Özge Koptur, “Hayalim oğlumun yaşıtları gibi yürümesi koşabilmesi, top oynayabilmesidir.‘ Anne ben parka gidiyorum” diyebilmesini çok istiyorum. Okula, parka, tedaviye kucağımda götürüyorum. Her şeyim oğlum benim. Emir’e sadece sosyal medya sayfalarından etiketlesinler, sesimize ses olsunlar. Emir’le birlikte yaptığımız ürünleri alabilirler. Haftada en az 400 liralık ürün satmam gerekiyor ki Emir’in tedavisi tam olabilsin. Emir, o tedavi seanslarını tamamlarsa benden bağımsız hayatını devam ettirebilir” dedi.



"Annesine yardım ediyor"

Annesinin yaptığı el işi ürünlere yardım eden Emir Koptur ise “Annemin ip sarmasına yardım ediyorum. Annem çanta, yastık, lif örüyor. İyileşip parkta top oynamak istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.