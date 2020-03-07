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POYD Başkanı Atmaca: "Ateşkes, rezervasyonlara olumlu yansıdı"

İHA

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Moskova'da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından partnerlerimiz ile yaptığımız görüşmelerde olumlu bir hava var. Bu rezervasyon akışlarına da yansıdı" dedi.

POYD Başkanı Atmaca: "Ateşkes, rezervasyonlara olumlu yansıdı"

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Moskova’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından partnerlerimiz ile yaptığımız görüşmelerde olumlu bir hava var. Bu rezervasyon akışlarına da yansıdı" dedi.
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca öncelikle son dönem dünyada en çok konuşulan konuların başında gelen Coronavirüs hakkında açıklamalarda bulunurken, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemlere dikkat çekti. Başkan Atmaca, şuanda Nevruz dışında durumun iyi gittiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in Moskova’da yaptıkları görüşmelerinden ateşkes ile çıkılması, Coronavirüs’ün de zamanla ortadan kalkması ile birlikte turizmin yine eski hızını yakalayacağını söyledi. Atmaca, "Coronavirüs’ün dünyada etkisi oldukça büyük. En son Lufthansa 150 tane uçağını yere indirdi. Çin ekonomisi bitmiş durumda. Avrupa’nın birçok yerine sıçradı. Tek umudum ve dileğim ülkemizde böyle bir vakanın yaşanmaması. İnşallah yaşanmaz. Şu ana kadar alınan tedbirler yeterli gözüküyor. Sağlık Bakanımız da açıklamalar yapıyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Alınan önlemlerin yeterli olduğunu gördük. Coranavirüs turizmin dışında artık insanlığın bir sorunu haline geldi. 100 binlere yakın insan bu konuda zarar görmüş durumda. 3 binden fazla ölüm var. Bir an önce bu virüs belasından kurtulup, Dünya Sağlık Örgütü’nün daha iyi raporlar vereceği ve açıklamalar yapacağı, barış ve sağlık dolu huzurlu günler gelmesi en büyük dileğimiz” diye konuştu.

"Turizmden önce insan sağlığı ve insan hayatı geliyor"
Nevruz dışında durumun iyi gittiğine dikkat çeken Atmaca, “Rezervasyonlar son birkaç gündür düşse de, bu zaman zaman yaşadığımız turizm gerçekleri. Bir an önce bu Coronavirüs’ün yok edilmesi, insanların sağlıklarına kavuşması tek dileğimiz. Özellikle vurgulamak istediğim konu şu, turizmden ve turizm gelirlerinden önce insan sağlığı ve insan hayatı geliyor. Bu tür virüslerin artık dünya üzerinde olmaması en büyük dileğim. Bu arada fuarlar iptal edildi. Bundan sonra edilmeye de devam edilecek gibi görünüyor. Her şeyin başı sağlık. Bu bakımdan insanlar seyahat etmeye, kalabalık yerlerde bulunmaya, uçmamaya dikkat ediyorlar” diye belirtti.

"Geçen seneye göre yüzde 30’luk bir artış var"
Şu anda üç tane futbol takımına ev sahipliği yaptıklarını belirten Atmaca, "Yine bölgemiz Belek’te yeni kurulan Tenis Akademisinde Uluslararası bir turnuva var. Yine bölgemizde golf sahaları dolu. Spor ile ilgili bölgemizde inanılmaz ciddi doluluklar var. Bunun yanında Avrupalı ve Rus misafirlere de ev sahipliği yapıyoruz. Şu ana kadar negatif bir etki görmedik. Ocak ve Şubat gösteriyor ki, geçen seneye göre yüzde 30’luk bir artış var. Bu Mart ayında yavaşlayacak gibi görünüyor ama Moskova’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in görüşmelerinden ateşkes ile çıkılması , Coronavirüs’ün de zamanla ortadan kalkması ile birlikte yine eski hızımızı yakalarız diye düşünüyorum. Moskova’da imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından partnerlerimiz ile yaptığımız görüşmelerde olumlu bir hava var. Bu rezervasyon akışlarına da yansıdı” ifadelerinde bulundu.

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