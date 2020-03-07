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Büyükşehir'de 29'u üst düzey yönetici 2 bin 319 kadın çalışıyor Başkan Böcek: “Yaşamın her alanında kadın eşittir”

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eğitimde, iş hayatında ve yaşamın her alanında kadınların eşit olduğunu belirterek, hizmetlerinde en büyük destekçilerinin kadın personelleri olduğunu söyledi.

Büyükşehir'de 29'u üst düzey yönetici 2 bin 319 kadın çalışıyor Başkan Böcek: “Yaşamın her alanında kadın eşittir”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, eğitimde, iş hayatında ve yaşamın her alanında kadınların eşit olduğunu belirterek, hizmetlerinde en büyük destekçilerinin kadın personelleri olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’yı geliştiren ve Antalyalıyı mutlu eden projelerini kadın çalışanları ile birlikte gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerine kadın eli değiyor. Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreteri Cansel Tuncer başta olmak üzere yönetim kadrosunda 29 kadın yönetici yer alırken, vatmanlıktan, itfaiye erliğine, güvenlik görevlisinden, otobüs şoförlüğüne her kademede kadınlar görev alıyor. 2 bin 319 kadın personeli ile Antalya’ya hizmetlerini sürdüren Başkan Böcek, kentin sakini değil sahibi olarak onlarla birlikte ortak hareket ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin üst yönetiminde, 1 genel sekreter, 1 başkan danışmanı, 8 kadın daire başkanı, 18 kadın şube müdürü ile bir belediye şirketi yönetim kurulu başkanı bulunuyor.

"Kadınlara pozitif ayrımcılık"
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kadınların emeğine ve fikirlerine büyük önem verdiklerini belirterek, kadına verdikleri değerin bir göstergesi olarak belediyenin en önemli makamlarını kadınlara emanet ettiklerini söyledi. Böcek, kadın çalışanları dahil tüm tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar için özel projeler üreterek pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Böcek, “Özellikle kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çekmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olduk. Protokol çerçevesinde kadınlara yönelik birçok çalışma gerçekleştirdik. Kadınların akşam geç saatlerde otobüs durakları dışında evlerine yakın en uygun noktada indirilmesi konusunda UKOME kararı alarak, uygulamaya başladık” dedi.
Öze dönüş temasıyla gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema ve eğlence sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken 5050×2020 hareketine destek olduklarını da vurgulayan Başkan Böcek; “Ayrıca, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sektördeki kadın emeğini görünür kılmak amacıyla, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülünü başlattık. Antalya Barosu işbirliğiyle toplumsal cinsiyet eğitimi veriyoruz” diye belirtti.

Kadın üretimine destek
Kadın üretimine destek olduklarını kaydeden Böcek, “Bu kapsamda kadınlar için örgü bebek atölyesi açtık. Kadınlarımız hem hobi sahibi oluyor hem de el emeği ürünlerini satarak bütçelerine katkı sağlıyor. Kadın kooperatiflerini destekliyoruz. BAKA’dan kazandığımız hibe destekli projemiz ile Korkuteli’nde kadınların üretimine ve ürünlerini pazarlamasına destek olacağız. Bu modeli tüm ilçelere yayacağız”. Kadınlarımız için spor kursları, el sanatları, meslek kursları, açıyoruz. Ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için stantlar açıyoruz. Çocukları için kreşler açıyoruz. Danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Toplu ulaşımda da kadın sürücülerimize güveniyoruz. 8 kadın otobüs şoförü ve vatmanımız Antalyalı hemşerilerimizi ve misafirlerimizi güvenle taşıyor. Kadınlarımızın toplumda söz sahibi olabilmeleri adına ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız için ne yapsak azdır" ifadelerinde bulundu.

"Toplumun temeli kadındır"
Başkan Böcek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleri ile kadınların bir toplumun temeli olduğunu vurguladı. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin her geçen yıl arttığını bunun önüne geçebilmek için ise bir birimizi sevmeyi yeniden öğrenmemiz gerektiğini belirten Böcek, kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sürdürmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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