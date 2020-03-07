"Bunu sen çalmışsın" dediği çocuğun elindeki telefonu gasp etti "Kolundan tutup götürmeye çalıştığı çocuk kurtulup yunus ekiplerine olayı anlattı Gasp ettiği telefonu sattığı iş yerinin güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir erkek çocuğun elinden cep telefonunu gasp ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, telefonu satmaya çalıştığı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerinden belirlediği şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde kuzenleri ile yürüyen B.K.’nın kolundan tutan bir kişi hem sürükledi, hem de elinden cep telefonunu aldı. Erkek çocuk, "Bunu sen çalmışsın gel" diyerek kendisini götürmeye çalışan şüphelinin elinden kaçtı. B.K, durumu o sıra yanından geçen yunus polislerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin telefonu satabileceği noktalarda çalışma başlattı. Alınan eşkal doğrultusunda, Yüzüncü Yıl Bulvarı ve Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki telefon alım satımı yapan iş yerlerinde, şüpheli ve satılma ihtimali olan telefonun incelemesi yapıldı. Onlarca iş yerinde inceleme yapan Gasp Büro ekipleri eşkale uyan bir erkek şüphelinin telefonu sattığını belirledi. Kimliği belirlenen M.Ö, Baraj Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen M.Ö., ifadesinde suçlamaları kabul ederek, cep telefonunu 430 lira karşılığında sattığını kabul etti. Telefon ise B.K.'ye teslim edildi. M.Ö, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.