Çığlık atınca, kapkaççı çaldığı cep telefonunu atıp kaçtı (2)

TUTUKLANDI
Antalya'da yolda yürürken T.Ş. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalmaya kalkıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan T.K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-07 16:08:43
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