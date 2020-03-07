Genç kızın telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı (2)

GASPÇI TUTUKLANDIAntalya'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-03-07 16:09:03
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