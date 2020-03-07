Davis Cup'ta play-off mücadelesini İsrail kazandı



Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya) (DHA) Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve Türkiye ile İsrail tenis milli takımlarının karşılaştığı Davis Cup play-off müsabakaları, İsrail'in toplamda 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir tenis akademisinin kortlarında düzenlenen organizasyonun ikinci ve son gün müsabakaları; Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan ile Serik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Günün ilk maçında çiftlerde Yankı Erel Sarp Ağabigün ikilisi ile Daniel Cukierman Jonathan Erlich çifti karşı karşıya geldi. 1 saat 10 dakika süren maçta ilk seti 6-3 kazanan İsrail takımı ikinci seti de 6-1'lik skorla kazanınca maçtan 2-0 galip ayrıldı. Maç sonucuna göre İsrail seriyi 2-1 getirdi.

Günün ikinci maçında teklerde Cem İlkel ile Ben Patael karşılaştı. Patael, ilk seti 6-2 önde kapattı. İkinci sette çekişmeli bir mücadelenin ardından Patael seti 7-6 aldı. 1 saat 36 dakika süren maçı Patael 2-0 kazandı. Böylelikle İsrail takımı seriyi 3-1'e getirdi.

Maçların sonuçlarına göre Davis Cup play-off müsabakalarını kazanan İsrail Milli Takımı, Dünya Grubu 1'e yükseldi. Teklerde Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşması ise İsrail takımının seriyi 3-1'e getirmesi nedeniyle oynanmadı.

Davis Cup maçlarını seyretmeye gelen taraftarlar Türk bayrakları ve üzerlerine kırmızı beyaz renkli tişörtlerle milli takımı destekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çiftler ve tekler maçlarından detay

Seyircilerden görüntüDHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2020-03-07 16:47:31



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