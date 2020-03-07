4 çocuk babası adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Coşar'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Belenobası Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki çiftçi Mehmet Coşar’dan ailesi 4 gündür haber alamıyor. En son 3 Mart’ta bir kuaförden çıktıktan sonra görülen Coşar’ın, 4 gün geçmesine rağmen herhangi bir izine ulaşılamadı. 4 çocuk babası adamın bulunması için ailesi Manavgat İlçe Jandarma ekiplerine haber vererek, kardeşleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşlerinin hayatından endişe eden ailesi Coşar’ın bir an önce bulunması için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.