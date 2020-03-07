Kayıp çiftçiden 5 gündür haber alınamıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gündür kayıp olan çiftçi Mehmet Coşar'ın (40) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belenobası Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar, 3 Mart'ta kayboldu. Berberden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Coşar'ın yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Coşar'ın bulunması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2020-03-07 19:28:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.