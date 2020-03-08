Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Lütfiye Altay, Antalya'daki bir hastanede 6 Mart tarihine ablasyon ameliyatı için gün verildi. Sabah hastaneye gelip ameliyat kıyafeti giydirilen, damar yolu açılan kadın, listede isminin olmamasıyla büyük şok yaşadı.

Burdur'da yaşayan 2 çocuk annesi özel güvenlikçi Lütfiye Altay, 1 yıl önce ehliyet başvurusu için istenen sağlık raporunu alabilmek için aile hekimine gitti. Doktoru yaptığı kontrolde Altay'a, kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ve bir hastaneye gitmesini istedi. Hastaneye giden Lütfiye Altay'a, holter tedavisi ve daha sonra ise ilaç tedavisine başlandı. Bir iyileşme olmayınca oradaki doktorlar Altay'ı Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yönlendirdi. Burada tedavisine devam eden Lütfiye Altay'a, doktorlar 6 Mart 2020 gününe ablasyon ameliyatı için gün verildi. Bunun üzerine Altay, Burdur'da iş yerinden izin alıp, çocuklarını bir yakınına bırakıp ameliyat olmak için arkadaşıyla birlikte dün sabah erkenden hastaneye geldi. Altay, elindeki kaşeli belgeleri gösterdikten sonra ameliyat için, kıyafetleri giydirildi, damar yolu açıldı ve yatışı yapıldı. Yaklaşık 5 saat bekleyen ve kendisinden sonra gelen hastaların ameliyata girip çıktığını gören Altay, neden ameliyata alınmadığını sorduğunda listede isminin olmadığı söylendi. Büyük şok yaşayan ve ameliyat olamadan elinde bileklikle hastaneden çıkan Altay ve arkadaşı Emine Karakaya, yaşadıklarını bir dilekçe ile başhekimliğe sundu. Elindeki evraklarıyla hastane bahçesinde bir süre oturan Altay, Burdur'a geri döndü.



Lütfiye Altay, bir yıl önce ehliyet başvurusu için aile hekimine gittiğini söyledi

Doktorun nabzının düşük çıktığını ve bir hastaneye başvurması gerektiğini söylediğini bildiren Altay, “Burdur Devlet Hastanesine gittim orada kalbimde ritim bozuklu olduğu tespit edildi. Holter takıldı ve hemen arkasından ilaç tedavisine başladım. Bu yeterli gelmeyince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine yönlendirildim” dedi.



"Listede ismi yoktu"

Buradaki tedavisinde ilaçların etkisinin olmadığını ve ameliyat olması gerektiğinin söylendiğini dile getiren Altay, ”Ameliyat için bana 6 Mart için gün verildi. Burdur’da yaşıyorum iki çocuğum var. Çocuklarımı başka yere bırakıp, iş yerimden izin aldım ameliyatım var diye. 6 Mart gününü görünce beni apar topar ameliyat için hazırlamaya başladılar. Yatışım yapıldı, ameliyat kıyafetlerim giydirildi, damar yolu açıldı. Ameliyathanede bekleme alanına alındım. Birkaç hasta vardı, onlar ameliyata girip çıktılar. Sona ben kalınca neden hala ameliyata alınmadığımı sordum. Bir açıklama yapamadılar. Ameliyat listesine bakıldığında ismim görünmüyordu. Ama bana 6 Mart'a ameliyat günü verilmişti. Elimde belgemde var” diye konuştu.



"Başhekimliğe dilekçe verdi"

Kendisini yönlendiren doktoruyla görüştüğünde ameliyata girecek doktorun ameliyat gününü unuttuğunu söylendiğini aktaran Lütfiye Altay, “Ameliyat girecek doktorla da görüştüğüm zamanda listesinde ismimin olmadığı ve belirlene güne ameliyat günü verilmediği açıklaması yapıldı. Bunun üzerine başhekimliğe şikayet dilekçesi verdim.”ifadelerine yer verdi.



"Mağdur oldum"

‘Ameliyat olmam gerekirdi ama olamadan geri gideceğim diyen, Altay, “Kolay bir ameliyat olmayacaktı. Ameliyatımı Antalya’da olmayacağım, yeniden doktor aramaya başlayacağım. Mağdur oldum. Listede ismim olmayınca çok sinirlendim, şok oldum. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım” ifadelerine yer verdi.



"Saatlerce bekledik"

Arkadaşının refakatçısı Emine Karakaya ise ameliyat gününde doktorun olmamasının hastayı özel hastaneye yönlendirme amacı için olduğunu ileri sürdü. Arkadaşına yapılamayan ameliyatın ardından bir şey olsa ne olacak diye soran Karakaya,“ Arkadaşım mağdur edildi. 5 saat ameliyat için bekledik. Hastane içinden bir tanıdık mı olması gerekiyor. Özel hastanede ameliyatın yapılabileceğini söylüyorlar. Biz saatlerce bekledik. Mağdur edildik” diye konuştu.

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