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'Kadının erkeğe şiddeti öncesinde birikim vardır'

DHA

'Kadının erkeğe şiddeti öncesinde birikim vardır'


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokak ortasında kavga eden çiftten genç kadının erkek arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki toplarken bu görüntüleri izleyip, değerlendiren Uzman Psikolog Başak İnan, şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade etti. Kadının kadına ve kadının erkeğe şiddet uyguladığı vakaların da olduğunu kaydeden İnan, "Muhtemelen anlık bir durum değildir. Öncesinde bir birikimi vardır" dedi.
Antalya'nın tarihi Kalekapısı'nda, 29 Şubat günü, 2025 yaşlarındaki çift sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, alışılagelmiş 'kadına şiddet' olayının aksi oldu ve bu kez erkek şiddet gördü. Çiftin kavga anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, genç kadının erkek arkadaşına sinirlenip, kolundan çekerek tokat atması ardından kapalı olan bir dükkan önündeki masa ve sandalyeleri dağıtması yer alıyor. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Antalya'da görüntüleri izleyip değerlendirme yapan 3'ü kadın 6 kişiden 5'i davranışı çirkin buldu. Bir kadın ise kadının tepkisinin biraz fazla olduğunu söyledi. Görüş belirtenlerin büyük çoğunluğu çiftin aldatma, kıskançlık ya da yalan nedeniyle bu kadar şiddetli bir öfke patlaması yaşadığını düşündüklerini anlattı. 
'BEN OLSAM SANDALYE ATARDIM'
Bir cinnet haliyle bu görüntülerin meydana geldiğini değerlendiren Merve Tekin (22), "Ben hiçbir erkeğe ya da kadına şiddette bulunmadım. Sadece erkek arkadaşına değil, etrafına da zarar veriyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, sanırım bir cinnet hali. Ben hiç bu şekilde yansıtmıyorum duygularımı. Böyle bir olayı ilk defa gördüm" dedi.
Çiftin aralarındaki ilişkiyle ilgili bir sorundan kavga çıkmış olabileceğini belirten Gökyüzü Gömleksiz (23), "Bu zamanda böyle manzaraları görmek insanı rahatsız ediyor. Yeteri kadar kadına şiddet var genel olarak bütün şiddetler kötü. Ben hiçbir şekilde onaylamıyorum. Muhtemelen aralarında ilişki bazlı bir kavga çıkmış olabilir. Ne olursa olsun seslerini yükseltmeden bu işi çözmeleri gerekirdi. Çirkin bir görüntü" diye konuştu.
Üniversite son sınıf öğrencisi Aybüke Çürükkuyu (22) ise erkek arkadaşıyla böyle bir olay yaşaması halinde tokat atmayacağını sandalyeleri fırlatacağını ifade ederek şöyle konuştu:
"Sandalyeleri yere atmamalıydı. Ben olsam direkt erkek arkadaşımın üzerine atardım. Tepkisini verebilen kadınları görebilmek güzel. İki tokat atmasını da hoş bulmuyorum. Ben olsaydım sandalyeleri ona atar, temas etmeden olayı bitirirdim. Aldatma ya da yalan söyleme gibi bir durum var sanki. Haklı buluyorum bu tepkiyi. Bir kadın olarak tepki vermesi güzel."
ERKEKLERİN TAMAMI ŞİDDETE KARŞI
Görüntüleri izleyen Ferruh Şatursunov (25) şiddetin her türlüsünün yanlış olduğunu belirterek, "Her şekilde kınanması gereken bir hareket. Yaşadığımız coğrafya gereği erkekler kadınları dövdüğü için alışılmışın dışında maalesef. Kadının çıldırmış haline bakınca muhtemelen bir aldatma ya da yalan söyleme durumu var. Yaşları gereği başka bir konu da olabilir" dedi.
Tokat yerken sakin kalmayı başaran erkeğe dikkati çeken Emre Aydın (24) ise "Bu tarz şeylerin olması hiç hoş değil. Çok şaşırdım. Erkeği de takdir etmek lazım. Karşılık verebilecekken tepkisiz kalmış. Muhtemelen aralarında kıskançlık benzeri bir şey oldu" dedi.
Organizatör Ehat Şimşek (30) şiddetin bu çağda olmaması gerektiğini söyledi. Yeni nesillere örnek olunması gerektiğini belirten Şimşek, "Şiddeti kınıyorum. Sebebi ne olursa olsun bir insanın bir insana vurmasını hiçbir şey gerektirmez" yorumunu yaptı.
UZMAN PSİKOLOG GÖRÜŞÜ
Kadının erkeğe sokak ortasında uyguladığı şiddet görüntülerini değerlendiren Uzman Psikolog Başak İnan, şiddetin toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade etti. Kadının kadına ve kadının erkeğe şiddet uyguladığı vakaların da olduğunu belirten Psikolog İnan, "Çok üzücü bir durum. Şiddetin ortaya çıkmasının aslında birçok faktörü var. Bunların nasıl engellenebileceği konusuna yönelmek lazım. Kesinlikle doğru değil. Muhtemelen anlık bir durum değildir. Öncesinde bir birikimi de vardır. Öfkemizi kontrol altına almamız lazım. Bu durumla genelde erkeklerde karşılaşıyoruz. Duvarları yumruklayan, bağıran ya da karşısındakine zarar veren erkekleri sıklıkla görebiliyoruz. Ender de olsa kadının erkeğe uyguladığı şiddet olayları da kayıtlarda mevcut" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-03-08 08:57:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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