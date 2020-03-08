Antalya'da güneşli havada deniz keyfi

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığının 19 dereceyi bulmasıyla yerli ve yabancı tatilciler soluğu sahillerde aldı. Güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Turizm kenti Antalya'nın en yoğun plajlarından Konyaaltı Plajı, kış aylarında kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve tatilciler, sahilde güzel havanın keyfini çıkardı. Çocuklardan bazıları kumda oynarken, bazıları ise büyükleri ile birlikte denize girdi. Bir grup genç de gün boyu kayalıkların üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Seyir terasında sahile doğru selfie çekerek anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, mart güneşinin tadını çıkardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2020-03-08 14:54:54



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